L’essor de l’intelligence artificielle stimule une nouvelle vague de startups au Vietnam

Des délégués participent au séminaire tenu le 22 juillet, à Hanoï. Photo: VNA

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) stimule une nouvelle vague de startups au Vietnam, comme en témoigne le succès récent d’AI HAY. Cette plateforme vietnamienne de recherche et de partage de connaissances vient en effet de boucler un tour de table de série A de 10 millions de dollars, portant le total des fonds levés à plus de 18,5 millions de dollars au cours des trois dernières années.

S’exprimant lors d’un séminaire tenu le 22 juillet, Nguyên Hoàng Hiêp, directeur général d’AI HAY, est revenu sur le parcours de son entreprise fondée en 2022. La société se concentre sur la couche applicative de l’IA et a développé un réseau social de questions-réponses, où les utilisateurs peuvent partager les résultats générés par l’IA, susciter des débats et créer de nouvelles connaissances. La plateforme a connu une croissance exponentielle, passant d’un temps de réponse moyen de 20 secondes par question à ses débuts, à la gestion de 120 millions de requêtes par mois aujourd’hui.

Outre cette levée de fonds, le succès d’AI HAY s’explique également par le soutien technologique de géants comme Nvidia et Google. L’entreprise a notamment reçu une subvention d’un million de dollars d’Amazon Web Services (AWS) pour couvrir ses coûts de calcul – une réussite notable qui la place parmi les trois seules entreprises d’Asie du Sud-Est sélectionnées parmi des milliers de candidats pour ce programme.

Selon Lê Hông Minh, fondateur de la licorne technologique VNG, le potentiel du marché de l’IA au Vietnam est immense, notamment dans le contexte de la politique nationale de transformation numérique. Il a souligné que les grandes entreprises sont prêtes à investir massivement dans des talents capables de maîtriser l’IA pour résoudre des problèmes concrets. En répondant à cette demande, les startups peuvent non seulement générer des revenus, mais aussi acquérir le savoir-faire nécessaire au développement de leurs propres produits.

Sur le plan institutionnel, Trân Trong Tuyên, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, a annoncé la mise en service prochaine d’un centre dédié à l’innovation et aux startups, afin d’accompagner le développement de cet écosystème. Il a également indiqué que des mesures seront prises pour lever les obstacles réglementaires, offrant ainsi aux jeunes pousses la flexibilité nécessaire à un développement durable, tout en promouvant l’intelligence artificielle à travers des formations et des concours.

Selon plusieurs experts, les startups vietnamiennes évoluent dans un environnement propice, soutenu par de nouvelles politiques telles que la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que la Résolution n°68-NQ/TW relative au développement de l’économie privée.– VNA/VI