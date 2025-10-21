Les zones industrielles vertes, nouvel aimant pour les investisseurs étrangers au Vietnam

Alors que les flux d’investissement direct étranger (IDE) continuent d’affluer vers le Vietnam, les zones industrielles disposant d’un écosystème intégré, respectueux de l’environnement et doté de services complets, deviennent des destinations de choix pour les investisseurs internationaux.

« Aujourd’hui, les investisseurs ne se concentrent plus uniquement sur le prix de location ou l’emplacement géographique, mais recherchent des zones industrielles capables d’offrir un écosystème complet et respectueux de l’environnement », a déclaré Truong Khac Nguyen Minh, directeur général adjoint de Prodezi Long An, à propos des tendances actuelles dans le choix des sites d’implantation des entreprises étrangères.

Si auparavant, les entreprises étrangères accordaient une grande importance au prix de location et à l’emplacement, désormais ce sont les facteurs liés au développement durable — comme l’utilisation d’énergies renouvelables, les services intégrés et un environnement de vie « vert » — qui deviennent importants dans leurs décisions d’investissement.

C’est pourquoi le parc industriel VSIP III a réussi à attirer des projets « verts » de grands groupes internationaux tels que Lego, Pandora et Giant — des entreprises qui n’investissent que dans des sites utilisant de l’énergie propre et s’engageant en faveur de la neutralité carbone.

L’implantation de ces projets ne représente pas seulement des capitaux, mais définit également de nouvelles normes de développement pour les zones industrielles au Vietnam.

L’attractivité d’un parc industriel ne repose plus uniquement sur sa superficie ou sa localisation, mais sur sa capacité à créer un écosystème durable associant industrie, urbanisation et services.

Cette évolution pousse les investisseurs à revoir leur approche, en passant d’un modèle centré sur la location de terrains à une offre globale de services intégrés.

On observe ainsi une tendance forte vers le développement de zones industrielles vertes et intelligentes, qui façonnent l’avenir de l’industrie vietnamienne.

Ces zones industrielles de nouvelle génération n’accueillent pas seulement des capitaux étrangers de haute qualité ; elles deviennent également des pôles de développement régional, reliant industrie, urbanisation, technologie et environnement.

Selon Nguyen Phu Thinh, directeur général de la coentreprise VSIP, les investisseurs internationaux sont de plus en plus exigeants en matière d’environnement, d’énergie et de qualité de vie.

Un parc industriel bien planifié, disposant de commodités modernes et d’un environnement agréable, ne se contente pas d’attirer de grands projets : il fidélise aussi la main-d’œuvre, ce qui en constitue la véritable valeur ajoutée.-VNA/VI