Les voyages du PM au Brésil et en République dominicaine créent un nouvel élan pour booster les liens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo : VNA

Le voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil et sa participation au sommet du G20 au Brésil, ainsi que sa visite officielle en République dominicaine, ont démontré le rôle, la réputation et les contributions responsables du Vietnam aux problèmes mondiaux, tout en créant un nouvel élan pour renforcer les relations bilatérales entre le Vietnam et ces deux pays d'Amérique latine.

Les activités actives, concrètes et efficaces du chef du gouvernement ont présenté le Vietnam comme un pays indépendant, confiant, autonome et dynamique, ouvert à la communauté internationale. En élevant les relations Vietnam-Brésil au rang d'un partenariat stratégique et en marquant une étape historique dans les relations Vietnam-République dominicaine, le Vietnam a ouvert la voie à une pénétration plus profonde dans le Marché commun du Sud (Mercosur), ainsi qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes.





Vietnam - un pays autonome, sûr de lui, dynamique et ouvert

Présentant toutes les principales activités dans le cadre du Sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé d'importants discours lors des séances de discussion sur « la lutte contre la pauvreté » et « le développement durable et la transition énergétique ».

Lors de la discussion sur la lutte contre la pauvreté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé trois garanties stratégiques pour l'éradication de la pauvreté dans le monde et a partagé des leçons tirées de l'expérience du Vietnam en la matière. Il a appelé à une détermination politique plus forte, à des ressources plus importantes et à des actions plus décisives pour mettre en œuvre des programmes et des projets de réduction de la pauvreté.

A cette occasion, le Sommet du G20 a lancé l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, dont le Vietnam est l'un des membres fondateurs.

En intervenant lors de la séance de discussion sur le développement durable et la transition énergétique, le Premier ministre a fait trois propositions pour aider à remettre sur les rails le processus de réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et assurer leur achèvement dans les délais. Les recommandations comprenaient la promotion de trois transformations clés - la transformation numérique, la transition verte et la transition énergétique ; la priorité à l'investissement dans le développement humain ; et élargir la coopération financière innovante et les modèles d'investissement efficaces.

En marge du sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des réunions bilatérales avec plus de 30 dirigeants de pays et d'organisations internationales, contribuant ainsi au succès global du sommet du G20, promouvant les relations du Vietnam avec d'autres pays et organisations internationales, présentant clairement l'image d'un pays dynamique et ouvert, « ami, partenaire de confiance et membre responsable de la communauté internationale ».





Élévation des relations Vietnam-Brésil au niveau d'un partenariat stratégique

En plus d'apporter des contributions significatives au succès du sommet du G20, lors de sa deuxième visite au Brésil en un peu plus d'un an, coïncidant avec le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil a cette fois marqué une étape importante dans l'élévation des relations entre les deux pays au niveau d'un partenariat stratégique.

Lors de leurs entretiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ont convenu de collaborer pour mettre en œuvre des mesures visant à renforcer les relations bilatérales afin de les mettre à niveau avec le nouveau cadre, notamment des échanges de délégations à tous les niveaux, la mise en œuvre effective des documents signés lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en 2023 et la coopération dans des domaines tels que la haute technologie, la transformation numérique, la transition énergétique, les biocarburants, la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique.

Le président Lula da Silva a pris note des propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant la reconnaissance par le Brésil du statut d'économie de marché du Vietnam, ainsi que le lancement rapide de négociations pour un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur) en 2025 afin d'apporter des avantages pratiques aux deux parties et de contribuer au développement de chaque pays.

Les dirigeants ont demandé aux deux ministères des Affaires étrangères d'élaborer et de finaliser rapidement le contenu détaillé du cadre de partenariat stratégique Vietnam-Brésil dans les meilleurs délais.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Thanh Binh a déclaré que le renforcement des relations bilatérales revêtait une importance particulière, car il réaffirmait le haut niveau de confiance politique entre les deux pays, démontrant la détermination des deux gouvernements à élargir les voies de coopération, à favoriser des relations plus profondes, plus substantielles, plus stables et plus durables, à apporter des avantages tangibles à leurs peuples et à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans leurs régions respectives et dans le monde.

En plus de ses rencontres avec de hauts dirigeants brésiliens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également assisté à la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative du président Ho Chi Minh à Rio de Janeiro, a participé au programme de la Journée du Vietnam au Brésil, a assisté au Forum d'affaires Vietnam-Brésil, a travaillé avec des entreprises brésiliennes de premier plan et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Brésil.





Une étape historique dans les relations entre le Vietnam et la République dominicaine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est le premier dirigeant clé du Vietnam à se rendre en République dominicaine, ce qui reflète l'engagement et le désir du Vietnam de continuer à renforcer et à approfondir sa solidarité, son amitié et sa coopération avec ce pays des Caraïbes, à l'approche du 20e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques l'année prochaine.

Lors de l'entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Luis Abinader Corona. Photo : VNA

Au cours de sa visite, le Premier ministre Chinh s'est entretenu avec le président Luis Abinader Corona, a rencontré le président du Sénat Ricardo de los Santos Polanco et le président de la Chambre des députés Alfredo Pacheco, ainsi que les dirigeants des partis politiques de gauche.

Lors des entretiens et des réunions, les dirigeants ont réitéré leur engagement à poursuivre le dialogue de haut niveau pour guider le développement des relations bilatérales, à travers l'organisation de visites officielles et de consultations politiques régulières entre les deux pays.

Ils ont souligné le potentiel de coopération dans des domaines clés tels que le commerce, l'industrie manufacturière, l'investissement, l'agriculture, l'énergie, les télécommunications, la transformation numérique, la construction, l'éducation et la formation, la culture et le tourisme.

Les deux parties ont convenu de l'importance de renforcer la promotion du commerce et de l'investissement et les activités de connectivité commerciale, et de créer les conditions pour que leurs produits puissent accéder aux marchés de l'autre, les considérant comme des têtes de pont facilitant l'accès à des marchés plus vastes de l'Asie du Sud-Est et des Caraïbes.

Miguel Mejia, secrétaire général du parti Mouvement de la gauche unie (MIU) et ministre des politiques d'intégration régionale de la République dominicaine, a souligné que dans l'histoire diplomatique de la République dominicaine, de nombreuses délégations de haut niveau ont été accueillies, mais aucune n'a eu autant de fonctionnaires d'État et n'a apporté autant d'opportunités de devenir un partenaire commercial, diplomatique et politique que le Vietnam.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thanh Binh, les résultats de cette visite devraient ouvrir une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays, créant un élan pour élargir et approfondir la coopération multiforme, contribuant efficacement au développement des deux nations et apportant la paix, la stabilité et la coopération aux deux régions et au monde. - VNA/VI