Les voitures vertes ouvrent leur capot au Salon de l’automobile du Vietnam 2024

Le Salon de l’automobile du Vietnam 2024 aura lieu du 23 au 27 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Photo gracieuseté du Vietnam Motor Show

Le Salon de l’automobile du Vietnam 2024, du 23 au 27 octobre à Hô Chi Minh-Ville, présentera non seulement les derniers produits automobiles, mais accueillera également un séminaire intitulé « Électrifier les transports vers la transition vers l’énergie verte », ont annoncé jeudi 26 septembre les organisateurs du salon lors d’une conférence de presse à Hô Chi Minh-Ville.

Selon les organisateurs, le séminaire se concentrera sur deux thèmes principaux : « Utilisation appropriée du carburant Euro 5 » et « Véhicules électriques : technologie hybride ». Les experts offriront diverses perspectives sur les tendances et le développement potentiel des modèles de véhicules électriques. Ils partageront également des solutions pour une énergie verte et propre afin de réduire les émissions, dans le but de promouvoir une croissance durable dans l’industrie automobile. Ce séminaire est l’un des points forts de cette édition.



Organisé par l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), l’Association des importateurs de véhicules du Vietnam (VIVA) et l’Association des constructeurs de motos du Vietnam (VAMM), l’exposition présentera 19 marques automobiles et motos renommées, ainsi que plus de 50 marques de soutien de l’industrie. Parmi les participants notables figurent GAC, Isuzu, Mitsubishi, Honda, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, MG, BYD, GAZ, SYM, Yamaha Motor, UM, Harley-Davidson, Triumph, KTM et Husqvarna.



Chaque marque présentera des modèles exceptionnels équipés de technologies modernes, en particulier les derniers véhicules électriques et hybrides. Une autre caractéristique marquante du Salon de l’automobile du Vietnam 2024 est le changement dans la façon dont les participants interagissent avec l’espace d’exposition. Les visiteurs intéressés par les modèles des marques présentées peuvent participer à des activités d’essai routier.



Le président de la VAMA, Nakano Keita, a déclaré que l’industrie automobile du Vietnam connaît actuellement un développement robuste avec beaucoup de potentiel, notamment en raison de l’évolution vers les véhicules électriques et hybrides. Au Salon de l’automobile du Vietnam 2024, les participants découvriront une gamme de modèles allant des voitures économes en carburant aux véhicules polyvalents, offrant des prix diversifiés pour répondre aux demandes des consommateurs dans le contexte économique actuel.



Dô Xuân Quân, directeur des ventes de GAC Motor Vietnam, une marque appartenant au Guangzhou Automobile Group, Chine, a déclaré qu’en participant au Salon de l’automobile du Vietnam 2024, la marque vise à se présenter au marché vietnamien et à saisir les opportunités pour atteindre les consommateurs grâce à ses atouts technologiques. Actuellement, les tendances de consommation vietnamiennes évoluent considérablement, avec une demande de produits plus polyvalents et plus pratiques. - VNA/VI