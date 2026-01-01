Les visiteurs internationaux s’enthousiasment de célèbrer le Nouvel An 2026 à Hanoi

Des touristes étrangers immortalisent les premiers instants de 2026. Photo : VNA

Une ambiance festive régnait dans la capitale vietnamienne, où habitants et visiteurs internationaux se sont réunis pour accueillir le Nouvel An 2026. Les lieux de célébration les plus populaires ont attiré une foule nombreuse.



Les abords du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) et les rues piétonnes du Vieux quartier, connu sous le nom de Hanoi aux "36 rues et corporations" avec des vestiges empreints de cachets de l'ancienne capitale, étaient parmi les plus animés, avec des estrades pour le compte à rebours, des illuminations décoratives et une ambiance festive.



Les abords du célèbre lac, magnifiquement décorés, sont devenus un lieu de promenade privilégié pour prendre des photos et échanger des vœux de Nouvel An, créant une atmosphère joyeuse et chaleureuse.



De nombreux touristes étrangers se sont dit impressionnés par le mélange unique de modernité et de culture traditionnelle à Hanoi.



Des touristes étrangères célèbrent le Nouvel An dans le Vieux quartier de Hanoï. Photo : VNA

Pour l’Australienne Anniae Hunn et sa famille, célébrer le Nouvel An à Hanoi fut une expérience inédite. Tout en soulignant les différences avec les célébrations à Sydney, elle a confié que le spectacle de feux d’artifice, loin de chez elle, avait rendu l’événement particulièrement mémorable et significatif pour sa famille.



Le voyageur roumain Alex Dumitru a mis en lumière les similitudes culturelles entre le Vietnam et la Roumanie, notamment dans la manière dont les coutumes traditionnelles sont préservées et transmises.



Il a décrit Hanoi comme une ville moderne mais profondément ancrée dans son identité, ajoutant que la gentillesse des habitants lui avait fait se sentir comme chez lui. Après avoir fêté le Nouvel An à Hanoi, il prévoit de poursuivre son voyage vers Hô Chi Minh-Ville et l’île de Phu Quôc (Sud).



Les fêtes du Nouvel An ont également trouvé un écho particulier auprès des résidents étrangers de la capitale. Roman Tymchyshak, ressortissant ukrainien qui célèbre son sixième Nouvel An au Vietnam, a déclaré que cette occasion symbolise le renouveau, la réflexion et les retrouvailles familiales. Marié à une Vietnamienne, il considère le Vietnam comme sa deuxième patrie et se réjouit de passer les fêtes en famille. — VNA/VI