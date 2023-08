Les visites officielles du président de l’AN en Indonésie et Iran et sa participation à l’AIPA-44 couronnées de succès

Les visites officielles du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Huê en Indonésie et en Iran et sa participation à la 44e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44) sont couronnées de succès, contribuant à la réussite de l’AIPA-44 et au renforcement des relations entre le Vietnam et ces deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue prononce un discours important lors de la première session de la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44). Photo: VNA

Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, également président du Bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a déclaré que la délégation vietnamienne avait apporté des contributions substantielles pour promouvoir la coopération entre les parlements membres.

La visite du président de l'AN en Indonésie et en Iran est une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et ces deux pays. Lors de ces visites, le président de l'AN Vuong Dinh Huê a signé deux accords de coopération avec les deux organes législatifs d'Indonésie et d'Iran, a insisté Bui Van Cuong, ajoutant qu’il s’agissait d'un point culminant très important, ouvrant de nouvelles activités de coopération dans les temps à venir.

La 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44), a été placée sous le thème «Adaptation parlementaire pour une ASEAN stable et prospère". Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a prononcé un discours important lors de la première session de cet événement.

En Indonésie, outre la signature de l'accord de coopération entre l'AN du Vietnam et la Chambre des représentants d'Indonésie, lors des rencontres bilatérales, les hauts dirigeants des deux pays ont discuté des orientations et du renforcement de la coopération entre les deux pays ainsi qu'entre les deux organes législatifs dans les cadres tant bilatéraux que multilatéraux, et échangé des opinions sur des questions régionales d'intérêt commun.

La visite officielle en Iran du président de l'AN Vuong Dinh Hue a coïncidé avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et l'anniversaire des 25 ans de la visite du président de l'Assemblée nationale Nong Duc Manh en Iran en 1999.

Vuong Dinh Hue a eu des entretiens et des rencontres avec de hauts dirigeants iraniens. Les deux parties ont échangé des mesures pour renforcer les relations de coopération.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt, de hauts dirigeants, des érudits, des entreprises et des amis de l'Iran ont tous affirmé que la visite porterait les relations entre les deux pays à un nouveau niveau de développement, soulignant leur confiance dans "l'avenir radieux de la coopération bilatérale".

Lors de ces deux visites officielles du président de l’AN Vuong Dinh Huê en Indonésie et en Iran, 30 accords de coopération ont été signés entre des entreprises vietnamiennes et des entreprises indonésiennes et iraniennes.