Les visites d'État du président contribuent au renforcement de la coopération Vietnam-Laos-Cambodge

Les visites d'État du président vietnamien To Lam au Laos et au Cambodge du 11 au 13 juillet ont contribué à renforcer la coopération traditionnelle et efficace entre les trois pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA





Le ministre a déclaré à la presse qu'il s'agissait des premiers voyages à l'étranger du président To Lam dans ses nouvelles fonctions. Les résultats récoltés lors de ces visites sont importants pour les relations entre le Vietnam et les deux voisins d'Asie du Sud-Est.



Soulignant les succès de ces visites dans tous les aspects, il les a qualifiés de nouvelles empreintes dans la mise en œuvre de la politique étrangère adoptée lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et de démonstration de la détermination du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam à consolider et promouvoir continuellement l'amitié traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération intégrale avec le Laos, ainsi que le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et la durabilité à long terme avec le Cambodge.



Ces visites ont également contribué à resserrer les relations entre le président To Lam lui-même et les dirigeants lao et cambodgiens, a déclaré le ministre.



Selon Bui Thanh Son, ces visites sont également le résultat de la mise en œuvre d'accords de haut niveau, notamment la réunion de haut niveau entre le PCV, le Parti révolutionnaire populaire lao et le Parti populaire cambodgien (PPC).



Les résultats complets de ces visites créeront des jalons pour la nouvelle période de développement des relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi qu'entre les trois pays, a-t-il affirmé.



Pendant trois jours de ses voyages au Laos et au Cambodge, le président To Lam a eu 32 entretiens et réunions avec des dirigeants de haut rang, des étudiants et des Vietnamiens d'outre-mer et visité des établissements économiques dans les deux pays. A cette occasion, les dirigeants des ministères, départements et agences ont également tenu des séances de travail avec leurs partenaires du Laos et du Cambodge pour échanger des contenus spécifiques de coopération.



Au Laos, les deux parties ont affirmé leur détermination à développer continuellement la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos de manière plus intensive, pratique et efficace.



Ils ont convenu de mesures visant à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les deux Partis et États, contribuant ainsi à créer un nouvel élan et à promouvoir davantage les relations entre les deux pays dans les temps à venir. L'accent sera mis sur la défens, la sécurité, l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la formation, la culture et les échanges entre les peuples.



Les deux parties ont convenu de coordonner la mise en œuvre efficace de l'accord stratégique de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030 et de l'accord de coopération bilatérale Vietnam-Laos pour 2021-2025. Ils continueront à déployer des efforts pour résoudre complètement les problèmes afin de mener à bien certains projets de coopération importants entre les deux pays.



Afin de préserver et de favoriser les relations uniques et spéciales entre les deux pays, les dirigeants ont convenu que les deux parties doivent intensifier la sensibilisation et l'éducation de leur population, en particulier des jeunes, à cet égard, ainsi que promouvoir la coopération de localité à localité, en particulier entre provinces frontalières.



En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coordination étroite et leur soutien mutuel lors des forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l'ASEAN, des Nations Unies et de la sous-région du Grand Mékong. Les hauts dirigeants du Laos ont apprécié le soutien du Vietnam dans le processus de préparation et d'organisation des conférences au cours de l'année de la présidence de l'ASEAN.



Le président To Lam a affirmé que le Vietnam continuerait de coordonner et de soutenir activement le Laos pour qu'il assume avec succès ses responsabilités internationales en 2024, notamment les rôles de président de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).



Lors de la visite du président au Cambodge, les dirigeants des deux pays sont convenus de promouvoir et de renforcer la solidarité, la confiance mutuelle et la compréhension, rendant ainsi la coopération bilatérale intensive, pratique et efficace. Les deux parties ont souligné la solidarité, l'attachement et l'amitié et la nécessité de continuer à aider la jeune génération à comprendre la valeur et l'histoire des relations bilatérales.



Lors de leurs entretiens et rencontres avec le président To Lam, les dirigeants cambodgiens ont noté que le peuple cambodgien se souvenait toujours du soutien et des sacrifices du Vietnam pour aider le Cambodge à échapper au régime génocidaire de Pol Pot et à renaître.

Les deux parties sont convenues de promouvoir davantage les liens économiques, commerciaux et d'investissement, la coopération en matière de défense, de sécurité et de frontières, la collaboration dans le développement des ressources humaines et les échanges entre les peuples. Ils ont convenu de se soutenir activement dans la construction d’une économie indépendante et autonome tout en garantissant une intégration internationale profonde et efficace.



En matière de développement des ressources humaines, les deux parties se concentreront sur la promotion de l'attrait des étudiants des deux pays pour étudier dans chaque pays dans des domaines qui répondent à leurs exigences tels que la transformation numérique et la science et la technologie.



Les deux parties ont invité leurs agences compétentes à se coordonner étroitement pour construire une frontière de paix, d'amitié, de stabilité et de coopération et ont convenu de développer et de promouvoir la coopération entre les provinces frontalières.



Concernant la communauté vietnamienne au Cambodge, les hauts dirigeants cambodgiens ont affirmé qu'ils créeraient des conditions plus favorables pour qu'elles puissent vivre et travailler de manière stable et légale dans le pays.



Dans le cadre de la coopération régionale et internationale, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans la zone du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam et dans la sous-région du Grand Mékong, aider le Laos à remplir ses rôles de président de l’ASEAN et de l’AIPA 2024 et stimuler la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau du fleuve Mékong au profit des communautés du bassin et des trois pays.



Selon le ministre, ces visites ont permis d'obtenir des résultats importants et complets dans tous les domaines, affirmant la haute détermination des dirigeants de haut rang du Vietnam, du Laos et du Cambodge à développer davantage les grandes relations Vietnam-Laos et les liens étroits entre le Vietnam et le Cambodge, les avantages pratiques pour les peuples de chaque pays et des trois dans leur ensemble.- VNA/VI