Les Vietnamiens satisfaits de l'ouverture d'un centre commercial temporaire en Pologne

Le centre commercial temporaire Marywilska 44, à Varsovie, en Pologne, a ouvert ses portes trois mois après l'incendie du 12 mai qui a brûlé 1 400 étals, dont des centaines de commerçants vietnamiens.

A l'occasion, l'ambassadeur vietnamien de Pologne, Ha Hoang Hai, a exprimé sa gratitude aux autorités polonaises pour leur aide aux commerçants vietnamiens du centre commercial Marywilska 44 pour surmonter les conséquences de l'incendie.

Il a également exprimé l'espoir que le Comité exécutif du Centre reconstruira prochainement ce centre commercial pour faciliter les affaires des commerçants, notamment vietnamiens.

Les commerçants vietnamiens possèdent plus de 50 % des stands du centre. La plupart d'entre eux sont optimistes et heureux de l'ouverture du centre temporaire, notamment du plan de reconstruction du centre-ville et de l'entreprise Marywilska 44.6. – VNA/VI