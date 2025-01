Les Vietnamiens résidant à l’étranger s’orientent vers leur mère patrie

Le président vietnamien Luong Cuong et son épouse assistent au programme «Xuân Quê huong» (Printemps au pays natal) 2025, à Hanoi, le 19 janvier. Photo : VNA



Peu importe où ils se trouvent, les Vietnamiens résidant à l’étranger ont toujours le regard tourné vers leurs origines, montrant leur espoir pour le développement prospère du pays dans une nouvelle ère - l’ère d’ascension nationale.

Ngô Bich Thuy, présidente de l’Association des femmes vietnamiennes en Autriche, a partagé son honneur, sa joie et sa profonde émotion d’avoir assisté pour la première fois au programme « Xuân Quê huong » (Printemps au pays natal) 2025, qui proposait des activités significatives et humaines.

Sous le thème «L’essor du Vietnam dans une nouvelle ère», le programme contribue à favoriser les liens entre les Vietnamiens vivant à l’étranger et leur patrie.

La responsable a indiqué que l’association fonctionne selon le principe de connexion avec la patrie et de préservation de l’identité culturelle nationale à travers des activités telles que l’organisation de cours de vietnamien et la construction de bibliothèques de livres vietnamiens.

«Pendant le Nouvel An lunaire, nous nous réunissons pour faire des gâteaux carrés de riz gluant, et les enfants l’apprécient vraiment», a-t-elle fait savoir.

Le président de l’Association Canada-Vietnam, Dang Trung Phuoc, qui vit loin de sa patrie depuis 1972, n’a pas dissimulé son enthousiasme et sa fierté en célebrant le Nouvel An lunaire. Il a montré sa surprise et sa joie face aux changements, au développement et à la prospérité du pays.

Seul représentant des Vietnamiens résidant en Nouvelle-Calédonie présent au programme «Xuân Quê huong», Dinh Jean-Pierre s’est dit profondément ému d’assister à la cérémonie d’annonce de la décision du Premier ministre de reconnaître comme trésors nationaux les trois voitures ayant servi le président Hô Chi Minh de 1954 à 1969.

L’une de ces voitures est une Peugeot 404, offerte par les Vietnamiens de Nouvelle-Calédonie et de Vanuatu (anciens noms d’archipels d’Océanie) au président Hô Chi Minh en mars 1964.

Selon Jean-Pierre, cette voiture n’est pas seulement un témoignage d’une période historique mais affirme aussi avec force la vitalité de la solidarité nationale. Peu importe où ils se trouvent ou à quelle étape de leur vie ils se trouvent, les Vietnamiens d’outre-mer restent toujours profondément attachés à leur mère patrie.

Pour Dô Duc Khoi, un Vietnamien résidant en Thaïlande, ce programme offre aux Vietnamiens d’outre-mer une chance de se réunir, de retourner dans leur pays d’origine et de profiter de moments chaleureux ensemble.

Partageant le même point de vue, Dinh Huong Cuong, directeur de la division R&D de l’Institut de chimie de l’eau de mer au Japon, qui est également vice-président de l’Association des Vietnamiens de Fukuoka, a déclaré que rentrer chez lui pour célébrer le Têt est toujours une tradition sacrée pour chaque Vietnamien. Pour ceux qui sont loin de leur pays d’origine, c’est encore plus significatif.

Le pays devient plus prospère, laissant une impression durable sur ceux qui vivent à l’étranger, a-t-il pattagé, ajoutant que le Parti et l’État vietnamiens accordent de plus en plus la priorité aux initiatives répondant aux préoccupations et aux besoins de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Les missions diplomatiques du Vietnam à l’étranger ont maintenu des liens étroits avec la communauté vietnamienne des pays de résidence, organisant de nombreux programmes d’échange et s’efforçant de préserver la langue et l’identité culturelle vietnamiennes au sein de la diaspora.

Les dirigeants du Parti et de l’État encouragent et reconnaissent constamment les réalisations de la communauté et des individus vietnamiens, tout en écoutant leurs suggestions, aspirations et initiatives, a-t-il indiqué.

S’appuyant sur ses réalisations socio-économiques en 2024, le Vietnam est sur le point de réaliser des percées et des progrès significatifs dans tous les secteurs au cours des prochaines années, a-t-il plaidé, notant qu’aux côtés des citoyens du pays, plus de six millions de Vietnamiens d’outre-mer joueront un rôle essentiel dans l’ascension de la nation. – VNA/VI