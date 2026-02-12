Les Vietnamiens profiteront de neuf jours de congé pour célébrer le Têt à leur manière

Avec près de neuf jours de congé consécutifs, le Têt traditionnel 2026 dépasse largement le cadre des seules retrouvailles familiales. Il s’impose également comme une période privilégiée pour partir à la découverte de nouveaux horizons, admirer des paysages naturels remarquables, explorer des patrimoines culturels ou s’accorder une parenthèse de détente bien méritée.

S’appuyant sur les données de recherche publiées par Booking.com, la saison touristique du printemps de l'Année du Cheval révèle des comportements de voyage de plus en plus diversifiés. Selon Branavan Aruljothi, directeur national de cette plateforme au Vietnam, cette période reflète "une nette diversification des habitudes, allant des départs anticipés pour éviter l’affluence aux courts séjours internationaux".

Des voyageurs plus proactifs et stratégiques

Les chiffres montrent que les voyageurs vietnamiens adoptent une approche de plus en plus réfléchie dans la planification de leurs déplacements, qu’il s’agisse de partir avant le pic de fréquentation ou de profiter pleinement des journées les plus animées. Les destinations au climat tempéré, à l’image de Da Lat, continuent de séduire, tandis que l’intérêt pour certains marchés internationaux, notamment l’Inde et le Japon, progresse sensiblement.

Avant le Têt, la majorité des recherches se concentrait encore sur des stations balnéaires nationales familières. Toutefois, les destinations asiatiques proches, faciles d’accès, gagnent du terrain.

Sur le plan domestique, Phu Quoc arrive en tête des recherches, gagnant trois places par rapport au Têt 2025. Elle est suivie par Da Nang, Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville, Da Lat, Hanoï, Vung Tau, Mui Ne, Hoi An et Hue. Con Dao, appréciée pour ses plages paisibles et son climat favorable en janvier-février, figure également parmi les choix en hausse avant les festivités.

À l’international, la Thaïlande demeure la destination la plus recherchée, avec quatre villes présentes dans le top 10 : Bangkok, Phuket, Chiang Mai et Hua Hin. Fait notable, New Delhi enregistre une progression spectaculaire de plus de 500 % des recherches, gagnant 68 rangs pour atteindre la 12e position.

Un marché intérieur dynamique pendant le pic du Têt

Durant les journées les plus animées du Nouvel An lunaire, la demande touristique connaît une hausse marquée par rapport à l’année précédente, principalement en faveur des destinations balnéaires ou au climat plus frais, particulièrement adaptées aux séjours en famille.

Da Lat se hisse en tête des recherches domestiques, suivie de Phu Quoc et Nha Trang. Phan Thiet et Sa Pa enregistrent chacune un volume de recherches multiplié par cinq par rapport à 2025, intégrant ainsi le top 10 des destinations du Têt de l’Année du Cheval.

À l’étranger, l’allongement de la période de congé incite les voyageurs à élargir leur rayon d’action. Aux côtés des destinations traditionnelles d’Asie du Sud-Est - Thaïlande, Singapour et Malaisie -, le Japon s’impose comme l’un des marchés les plus attractifs. Tokyo occupe la deuxième place du classement des recherches, tandis qu’Osaka, Nagoya et Fukuoka suscitent également un vif intérêt.

Après le Têt : place aux expériences culturelles et spirituelles

Une fois l’effervescence des célébrations retombée, une partie des voyageurs se tourne vers des séjours à forte dimension culturelle ou spirituelle. Sur le marché intérieur, Da Nang, Phu Quoc et Hô Chi Minh-Ville demeurent en tête des recherches post-Têt. Les villes associées aux festivals saisonniers - Nha Trang, Da Lat, Hanoï ou Vung Tau - continuent également d’attirer un flux soutenu.

À noter que Tien Xuan, réputée pour la fête de la pagode Tây Phuong, enregistre une progression notable, traduisant un regain d’intérêt pour les célébrations traditionnelles en début d’année.

À l’international, Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur et Singapour restent des choix privilégiés, tandis que la recherche s’étend progressivement vers des métropoles mondiales telles qu’Osaka, Paris, Chiang Mai ou Sydney.

"Avec neuf jours de congé cette année, les voyageurs privilégient des expériences porteuses de sens et adaptées à leurs préférences personnelles afin d’optimiser cette période exceptionnelle", souligne Branavan Aruljothi. -VNA/VI