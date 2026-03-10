Les Vietnamiens en voient de toutes les couleurs à l’US Open de taekwondo

Un athlète vietnamien de taekwondo en lice à l’US Open de taekwondo 2026. Photo : USOPEN

L’athlète vietnamienne Nguyên Thi Loan a décroché la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 53 kg à l’US Open de taekwondo 2026, soit le meilleur résultat de l’équipe vietnamienne lors de cette compétition.



La compétition s’est terminée tôt le 9 mars (heure vietnamienne) à Las Vegas, aux États-Unis.



Le Vietnam est représenté par quatre athlètes dans les épreuves de combat : Trân Hô Nhân Van, Nguyên Hông Trong, Nguyên Thi Mai et Nguyên Thi Loan.



Parmi elles, Nguyên Thi Loan a réalisé la meilleure performance, se qualifiant pour la finale de la catégorie féminine des 53 kg, qui comptait 45 concurrentes.



Elle a franchi les tours précédents avant d’affronter la Brésilienne Nivea Barros en finale. La taekwondoïste vietnamienne a remporté la médaille d’argent après sa défaite face à la Brésilienne lors du combat pour le titre.



Par ailleurs, Nguyên Thi Mai a concouru dans la catégorie féminine des 49 kg, mais n’est pas montée sur le podium. Nguyên Hông Trong et Trân Hô Nhân Van ont également participé à leurs catégories respectives sans remporter de médaille.



Châu Tuyêt Vân (2e à gauche). Photo: Vietnam Sports

Avant les épreuves de combat, le tournoi a également accueilli des compétitions de poomsae. La taekwondoïste vietnamienne Châu Tuyêt Vân a remporté la médaille d’or en poomsae individuel féminin dans la catégorie des moins de 40 ans et la médaille de bronze en poomsae libre par équipe mixte.



L’athlète de 36 ans n’était pourtant que 10ᵉ tête de série au départ de la compétition. Face à 17 concurrentes, dont plusieurs mieux classées, Châu Tuyêt Vân a su faire parler son expérience.



Grâce à une exécution précise et régulière, elle s’est finalement imposée et a décroché un nouveau titre international, venant enrichir un palmarès déjà impressionnant, marqué notamment par dix médailles d’or aux Championnats du monde, 2 médailles d’or aux Jeux asiatiques et 6 aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games).



L’US Open de taekwondo 2026 fait partie du système de classement mondial de taekwondo, permettant aux athlètes d’accumuler des points en vue des tournois de qualification pour les Jeux olympiques de 2028.



Il s’agissait également de la première compétition internationale de l’année pour l’équipe vietnamienne de taekwondo. Au classement général, le Vietnam a terminé 16e, tandis que les États-Unis, pays hôte, ont dominé le classement. – VNA/VI