Les Vietnamiens en France, en Allemagne et en Afrique du Sud célèbrent le Têt du Dragon

L'ambassade du Vietnam en France, le consulat général du Vietnam à Francfort (Allemagne) et l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud ont organisé des activités de célébration du Têt du Dragon 2024 pour les Vietnamiens d'outre-mer dans ces pays.



Lors de la cérémonie de célébration du Tet à Paris. Photo : VNA Dans la soirée du 26 janvier, à l'Hôtel de Ville de Paris, l'ambassade du Vietnam en France a organisé un programme d'accueil du Têt, qui a vu la participation de représentants d'agences et d'autorités des arrondissements parisiens, des représentants de ministères et services français, d'ambassadeurs et de représentants d'ambassades et d'organisations internationales basés en France, de représentants de nombreuses associations vietnamiennes en France, d'amis français et plus d'un millier de Vietnamiens d'outre-mer.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a remercié les Vietnamiens vivant en France pour leurs contributions positives à la communauté et au pays au fil des années et a adressé ses vœux de bonne santé, de réussite et de prospérité à l'ensemble de la communauté vietnamienne en France et aux amis français.

Dans une atmosphère joyeuse, l'assistance a pu profiter de performances artistiques uniques montées et interprétées par le Centre culturel du Vietnam en France.

Dans la soirée du 27 janvier, le Consulat général du Vietnam à Francfort a célébré le Têt traditionnel.

A la cérémonie d'ouverture, la consule Nguyen Quynh Phuong a passé en revue les réalisations politiques, économiques et diplomatiques exceptionnelles du Vietnam en 2023. L'Allemagne reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'UE et le Vietnam, le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne au sein de l'ASEAN. En 2023, le commerce bilatéral a atteint près de 14 milliards de dollars.

La diplomate a déclaré qu'au cours de l'année écoulée, la communauté des Vietnamiens en Allemagne a également connu de nombreux jalons mémorables, tels que la création de l’Union des Associations des Vietnamiens, de l'Union des femmes vietnamiennes en Allemagne...

Ces derniers jours de l'Année du Chat, une délégation de l'ambassade vietnamienne, dirigée par le ministre conseiller Chu Tuan Duc, a rendu visite aux prisonniers vietnamiens purgeant des peines dans trois prisons à Berlin. Il les a encouragés à préserver leur santé, à respecter les règles de la prison et à bien se conformer aux règlements pour bénéficier bientôt de la clémence et ainsi retourner dans leur famille.

Pour célébrer la nouvelle année du Dragon, le 27 janvier, l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a organisé le programme « Printemps du pays natal » avec la participation de nombreux Vietnamiens d'outre-mer et de tous les fonctionnaires et employés des agences de représentation du Vietnam.

Les participants ont assisté à des numéros artistiques, dégusté des plats du Têt et des étrennes (li xi) ont été offerts aux enfants et personnes âgées. -VNA/VI