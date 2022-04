Les Vietnamiens de France souhaitent promouvoir la langue vietnamienne

Dans le cadre d’une visite de travail en France, dans la soirée du 5 avril à Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Pham Quang Hiêu a eu une séance de travail avec la communauté vietnamienne de ce pays. C’est aussi sa première rencontre avec des Viêt kiêu en France, dans la peau du président du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer. Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu prend la parole devant les Vietnamiens résidant en France. Photo : CVN

Un grand nombre de représentants d’associations telles que l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), l’Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF), l’Association du Business des Vietnamiens de France (ABVietFrance) et le Club des entrepreneurs Vietnam Cambodge Laos (VCL - France Business Club), l’Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global) et d’autres organisations ont participé à l’événement.



S’exprimant à la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a présenté le processus de fondation et de développement de la communauté vietnamienne en France. Cette dernière, construite par l’Oncle Hô, a traversé plus de 100 ans de vicissitudes. Jusqu’à présent, les associations et organisations des Vietnamiens en France se sont développées de manière riche et diversifiée. Outre les plus anciennes et les plus actives comme l’UGVF, il existe également des organisations jeunes mais puissantes comme l’AVSE Global. La communauté dispose des composantes très divers, des générations de Vietnamiens qui sont venus en France depuis des années 1954 et 1975, à celles qui étudient et vivent en France depuis quelques années. Son champ d’activité est également très ouvert, non seulement dans le domaine économique, culturel, mais aussi dans l’éducation, la science, la santé, la politique...



Selon l’ambassadeur, les autorités et le peuple français apprécient hautement la communauté vietnamienne en France pour son intégration, ainsi que ses contributions au pays d’accueil et aux relations entre les deux pays. Le Parti et l’État, quant à eux, apprécient également les contributions considérables et efficaces des Viêt kiêu en France à la Patrie, leur sentiment envers le pays, ainsi que leurs efforts pour maintenir l’identité nationale. Surtout ces derniers temps, alors que le pays devait faire face à de nombreuses difficultés dues à l’épidémie de Covid-19, la communauté des Viêt kiêu en France lui a apporté des aides pratiques telles que la campagne "10.000 doses de vaccins", les dons de respirateurs, les offres des matériels médicaux, les conseils et recommandations des experts sur la prévention et la lutte contre le Covid...



Cependant, outre les avantages et les succès, la communauté des Viêt kiêu en France se confronte aussi à de nombreux défis. Les associations, à travers le temps, ont connu des changements tant en quantité, qu’en qualité, qui obligent les générations de leadership de chercher des modes de fonctionnement plus efficace et dynamique, de trouver de nouvelles directions pour rassembler les gens. L’enseignement du vietnamien, une tâche principale Au cours de la rencontre, les participants ont exprimé les sentiments des Viêt kiêu en France, partagé leurs aspirations et proposé de nombreuses idées et recommandations pour renforcer le lien entre le pays natal et ses expatriés, et élever la position et le rôle des Vietnamiens en France.