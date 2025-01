Les Vietnamiens d'outre-mer croient fermement au leadership du Parti dans une nouvelle ère de progrès

Le docteur Nguyen Quoc Hung (deuxième à partir de la gauche) lors d'une activité de l'Union des organisations vietnamiennes en Russie en janvier 2025. Photo: VNA

À l'occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 2025), le docteur Nguyen Quoc Hung, responsable du Fonds de soutien au développement de la coopération Russie – Vietnam, a affirmé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que la direction du Parti et la pensée du Président Ho Chi Minh étaient justes, sages et toujours soutenues par toutes les classes sociales du pays.Le Parti communiste du Vietnam a conduit le peuple vietnamien aux victoires lors des guerres de résistance pour la libération et la réunification nationales. Dans la construction et le développement économique et national, le Parti a connu le succès en poursuivant des objectifs nobles : un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé, a-t-il souligné.Après près de 50 ans de réunification nationale et 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Đổi Mới), le Vietnam a su répondre aux exigences historiques, réussir sa transformation économique, sortir du statut de pays pauvre et sous-développé, et accomplir des progrès majeurs, renforçant ainsi sa position, son statut et son prestige international, a-t-il ajouté.Le docteur Nguyen Quoc Hung, également vice-président de l'Union des organisations vietnamiennes en Russie, s’est déclaré convaincu que le Vietnam se préparait à entrer dans une nouvelle ère de développement et de progrès national, ajoutant que le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, avait souligné qu’il s’agissait d’une ère de développement, de richesse et de prospérité.Le Parti continue de placer le peuple au centre de cette transformation, identifiant la volonté populaire, le patriotisme, l’aspiration à l’innovation et le dévouement comme les principales forces motrices du développement national, a-t-il estimé.Il a espéré que le 14ᵉ Congrès national du Parti permettrait de sélectionner des cadres qualifiés à tous les niveaux, notamment aux postes stratégiques, pour répondre aux exigences de développement national à l’ère de l’intégration mondiale.Dans le contexte mondial actuel, le développement du Vietnam ne peut se faire sans les contributions essentielles de la communauté vietnamienne à l’étranger, a-t-il poursuivi, espérant que les relations entre le Vietnam et la Russie continueraient à se renforcer et à atteindre de nouveaux sommets, avec la communauté vietnamienne jouant toujours un rôle important en tant que passerelle entre les deux nations.-VNA/VI