Les Vietnamiens d'outre-mer au Canada impressionnés par le développement du pays

Photo: Internet Les Vietnamiens d'outre-mer au Canada ont exprimé leur impression devant les réalisations du pays au cours des 48 dernières années, depuis la Libération du Sud et de la Réunification nationale le 30 avril 1975.

S'adressant à l'Agence vietnamienne d’information, Mme Dinh Kim Nguyet, membre du conseil exécutif de l’Association Canada - Vietnam à Vancouver, a déclaré qu'en dépit de son éloignement du Vietnam, elle a toujours suivi de près le développement de la Patrie.

Elle s'est rendu compte que le pays s'était fortement développé au cours de ces 48 dernières années, comme en témoignent les zones rurales civilisées et des zones urbaines modernes. La chose la plus importante est que le peuple vietnamien vivent dans la paix et l'indépendance, a-t-elle souligné.

Elle a hautement apprécié les politiques du Parti et de l'État accordées aux Vietnamiens d'outre-mer, notamment celles sur l'exemption de visa, la carte de résidence, la réintégration dans la nationalité vietnamienne et l'éducation sur la culture traditionnelle pour les Vietnamiens à l’étranger. Grâce à ces politiques, les Vietnamiens d'outre-mer disposent désormais de conditions supplémentaires pour se rendre plus fréquemment dans leur pays d'origine, a-t-elle ajouté.

Julie Nguyen, directrice du Conseil commercial Canada - Vietnam et membre de l'Association d'amitié Canada - Vietnam, a souligné qu'au cours des 48 dernières années, le pays a acquis des réalisations au-delà des attentes dans tous les domaines tels que l'économie, la société, la santé, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la diplomatie militaire.

En termes de diplomatie, elle a exprimé son impression devant les réalisations obtenues par le Vietnam depuis la mise en oeuvre du Renouveau. Le pays joue un rôle de plus en plus important dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), en Asie et dans le monde. En particulier, les relations entre le Vietnam et le Canada se resserrent.

Appréciant des politiques du Parti et de l'État pour les Viet kieu, elle a estimé que des Viet kieu étaient de plus en plus nombreux à retourner au Vietnam pour rendre visite à leurs familles et rechercher des opportunités d'affaires et d'emploi.

Cela a prouvé l'efficacité des politiques d'attraction des ressources des Vietnamiens d'outre-mer pour le développement national et le renforcement de la solidarité au sein de la communauté vietnamienne, a-t-elle ajouté.