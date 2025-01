Les Vietnamiens aux États-Unis et au Canada célèbrent le Têt traditionnel

Les participants au programme « Têt communautaire – Printemps au pays natal, printemps de l’année du Serpent 2025 ». à New York le 25 janvier (Photo : VNA)



Dans la soirée du 25 janvier (26e jour du 12e mois lunaire), à New York (États-Unis), la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU) et le Consulat général du Vietnam à New York ont organisé le programme « Têt communautaire – Printemps au pays natal, printemps de l’année du Serpent 2025 ». L'événement a rassemblé environ 500 invités, dont des membres de la communauté vietnamienne ainsi que des amis américains de New York et des environs.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a passé en revue les réalisations socio-économiques marquantes du pays et les contributions diplomatiques de la Mission en 2024.

Il a affirmé que la communauté vietnamienne était une partie inséparable de la nation vietnamienne. Le diplomate a insisté sur l’importance de la solidarité nationale, espérant que les générations de Vietnamiens vivant aux États-Unis, notamment à New York, continueraient à contribuer au développement de leur pays d’origine et au renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Le point fort du programme « Têt communautaire – Printemps au pays natal, printemps de l’année du Serpent 2025 » a été la dégustation de plats traditionnels vietnamiens du Têt et des performances artistiques incarnant l’identité culturelle des trois régions du pays. Ces prestations étaient réalisées par des artistes d’origine vietnamienne, des membres de l'Association des jeunes et des étudiants vietnamiens de New York, ainsi que par l’Association des épouses et des époux des représentants vietnamiens à New York.

Au Canada, le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC), en collaboration avec des écoles canadiennes et des groupes d'étudiants internationaux du Seneca Polytechnic et de l'Université York, a également organisé des activités uniques. Ces initiatives ont recréé l’atmosphère traditionnelle du Têt vietnamien à travers des défilés d’Ao Dai, des échanges culturels et la présentation des coutumes vietnamiennes du Nouvel An. Ces événements ont suscité un vif intérêt parmi les étudiants internationaux au Canada.

Les étudiants du CVCEC ont présenté à leurs camarades internationaux l’origine et la signification des coutumes liées au Têt vietnamien. - VNA/VI