Les Vietnamiens auront sept jours de vacances pour le Têt 2023

Les Vietnamiens bénéficieront d’une période de vacances de sept jours pour le Nouvel An lunaire du Chat ou le Têt traditionnel 2023, du 20 au 26 janvier, soit du 29e du douzième mois lunaire 2022 au 5e jour du premier mois lunaire 2023.

La proposition du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en la matière a été récemment approuvée par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le congé du Nouvel An lunaire est appliqué pour les cadres, fonctionnaires, employés et travailleurs des organes administratifs et publics, des organisations politiques et des organisations socio-politiques.

Le 1er jour du Nouvel An lunaire 2023 tombera cette année dimanche 22 janvier.

Le Têt traditionnel est la fête la plus importante du Vietnam. Elle marque la fin d’une année lunaire et le début d’une nouvelle année pleine d'espoirs. Le Têt est d’autant plus important pour chacun qu’il s’agit de la réunion familiale de premier plan de l’année que personne ne veut rater. Par ailleurs, on en profite pour témoigner la gratitude envers leur ascendance et leurs ancêtres, une coutume ancrée dans nos plus belles traditions.

Pour la Fête nationale, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a accepté une période de congé de quatre jours, du 1er au 4 septembre 2023.

Les congés hebdomadaires, les jours fériés en 2023 seront conformes aux dispositions du Code du travail.