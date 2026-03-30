Les Vietnamiennes débarquent avec ambition à la Coupe d’Asie féminine U20 2026

Les joueuses de l’équipe nationale féminine vietnamienne des moins de 20 ans sont arrivées à Bangkok, en Thaïlande, pour la Coupe d’Asie féminine des moins de 20 ans de l’AFC 2026.

L’équipe nationale féminine vietnamienne des moins de 20 ans s’est envolée dimanche 29 mars pour la Thaïlande afin de disputer la Coupe d’Asie féminine U20 de l’AFC 2026, marquant ainsi le début de sa campagne dans ce tournoi continental.



L’équipe a décollé de l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville et est arrivée en forme à Bangkok le même jour.



Comme chaque avant-veille de match, l’entraîneur principal, Okiyama Masahiko, et ses joueurs ont repris l’entraînement afin de finaliser leur préparation avant le tournoi.



Avant le départ, le staff technique a confirmé la liste officielle des 23 joueuses retenues. L’équipe, composée d’un mélange équilibré de joueuses ayant une expérience internationale et de jeunes talents prometteurs, devrait assurer stabilité et compétitivité lors de cette compétition.



La Coupe d’Asie féminine U20 de l’AFC 2026 se déroulera en Thaïlande du 1er au 18 avril et réunira 12 des meilleures équipes de la région. Réparties en trois groupes, les équipes s’affronteront dans un format de championnat pour déterminer les qualifiées pour la phase à élimination directe.



Le Vietnam a été tiré dans un groupe difficile avec la Chine, la Thaïlande et le Bangladesh. Ce groupe est réputé compétitif et exigera des performances régulières et une préparation rigoureuse de la part des Vietnamiens.



Selon le calendrier, le Vietnam affrontera la Chine lors de son premier match le 1er avril. Cette rencontre sera un test difficile, mais aussi une occasion importante pour la jeune équipe d’acquérir de l’expérience et de démontrer ses capacités sur la scène continentale.



L’objectif de l’équipe n’est pas seulement de réaliser de belles performances, mais aussi de se battre pour une place parmi les quatre premières, ce qui lui assurerait une qualification pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA 2026.



Grâce à une préparation minutieuse et à une forte détermination, le Vietnam devrait faire bonne impression lors de ce tournoi. – VNA/VI