Les vestiges du village des anciens Viêt sous les lumières du Musée de Hanoi

Des visiteurs admirent des artefacts mis au jour sur le site archéologique de Vuon Chuôi, au Musée de Hanoi. Photo : VNA

Le Musée de Hanoi présente jusqu’à dimanche 16 novembre près de 1.000 documents et artefacts de l’âge du bronze, provenant du Nord du Viêt Nam.

Grâce à la projection et à la cartographie 3D, l’exposition recrée le mode de vie des anciens habitants du village de Vuon Chuôi fut, selon les archéologues, l’abri des anciens Vietnamiens pendant plus de 15 siècles, il y a entre 3.500 et 2.000 ans.

«Vuon Chuôi est un village ancien typique de riziculteurs pratiquant la culture irriguée », explique le Dr Nguyên Ngoc Quy de l’Institut d’archéologie du Vietnam. « Ses habitants furent les premiers à s’installer dans le delta du fleuve Rouge, jetant ainsi les bases de l’émergence du premier État vietnamien. »

Cet espace de 750 m² comprend cinq zones d’exposition retraçant le parcours de découverte, la convergence et la cristallisation des cultures, la préservation et la promotion du patrimoine de Vuon Chuôi, la présence de scientifiques sur place et un espace interactif destiné aux archéologues en herbe.

Parmi les objets exposés figurent une hache en jade vert symbolisant le pouvoir d’un chef, des offrandes funéraires provenant d’une tombe datant de 3.500 ans, de la période pré-Dông Son, et une collection de bijoux en jade.

L’exposition se tient parallèlement à la publication officielle des résultats de la recherche scientifique de cette année sur le site archéologique de Vuon Chuôi.

Elle fait partie du festival Thang Long - Hanoi 2025, qui se déroule jusqu’au 16 novembre.

Découvert pour la première fois par des archéologues en 1969, le site de Vuon Chuôi dans la commune de Hoài Duc à Hanoi reflète près de 4.000 ans d’histoire et de développement d’un ancien village vietnamien. Le site couvre les périodes culturelles Phùng Nguyên, Dông Dâu, Go Mun, Dông Son et post-Dông Son.

En cinquante ans, onze campagnes de fouilles ont mis au jour des secrets du passé et révélé des aperçus de la vie d’une communauté de Hanoi il y a 3.500 ans.

La plus importante, menée de mars 2024 à mars 2025 sur le côté ouest du site, a révélé des habitations, des ateliers d’artisans, des nécropoles et de nombreux objets uniques datant des périodes pré- Dông Son et Dông Son.

Depuis avril, le Musée de Hanoi collabore avec l’Institut d’archéologie du Vietnam et l’Université des sciences sociales et humaines pour catégoriser et analyser les objets découverts.

« Les nouveaux résultats des fouilles viennent compléter les sources historiques et confirment l’importance historique et culturelle du site de Vuon Chuôi, témoin de l’âge du bronze au Nord du Vietnam», a déclaré le directeur du musée, Nguyên Tiên Dà.

Lors de l’inauguration de l’exposition, le site de Vuon Chuôi a reçu un certificat officialisant son statut de site archéologique de Hanoi, et une publication intitulée « À la découverte de Vuon Chuôi (Hanoi) lors de la campagne de fouilles 2024-2025» a été lancée. – VNA/VI