Les ventes automobiles au Vietnam progressent de 15 %

Voitures sur un parking public à Hai Phong. Photo : VNA

Le marché automobile vietnamien a enregistré une hausse de 15 % de ses ventes au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente. Les véhicules importés et les modèles hybrides demeurent les segments à la croissance la plus forte.



Le 10 juillet, l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) a publié son rapport sur les ventes de juin 2026, témoignant d'une dynamique positive du marché. Les ventes totales ont atteint 31 104 véhicules, soit une augmentation de 4 % par rapport au mois précédent. Cependant, comparées à juin 2025, les ventes restent en baisse d'environ 2,7 %, ce qui indique que la reprise du marché demeure inégale.



Selon la VAMA, les ventes cumulées au premier semestre 2026 s'élèvent à 149 761 véhicules, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes de voitures particulières ont dépassé les 100 000 unités, celles de véhicules utilitaires les 38 000 unités, tandis que celles de véhicules hybrides ont atteint 10 865 unités, soit une hausse de 83 % sur un an.



Cette forte croissance des véhicules hybrides témoigne de la tendance actuelle vers des transports plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement. Rien qu'en juin, les membres de la VAMA ont vendu 2 347 véhicules hybrides, soit une augmentation de 41 % par rapport à mai et près du double du chiffre enregistré en juin 2025, faisant des hybrides le segment du marché connaissant la plus forte croissance.



Parmi les marques membres de la VAMA, Toyota est restée leader du marché avec 6 494 véhicules vendus en juin, représentant environ 27 % des ventes totales de la VAMA. Mitsubishi se classe deuxième avec 3 158 unités, suivie de Ford avec 2 741 unités. Kia et Mazda, toutes deux distribuées par THACO, ont vendu respectivement 2 675 et 2 361 véhicules, complétant ainsi le top 5 des marques les plus vendues du mois.



Il est à noter que l'écart de ventes entre les marques leaders s'est réduit par rapport aux années précédentes, témoignant d'une concurrence accrue sur de nombreux segments, notamment les berlines du segment B, les SUV urbains, les monospaces et les pick-ups.



Les experts du secteur estiment que les bons résultats du premier semestre constituent un socle solide pour une croissance plus soutenue au second semestre. Les constructeurs automobiles devraient lancer de nouveaux modèles, élargir leurs gammes de véhicules hybrides et électriques et déployer des programmes promotionnels pour stimuler la demande.



Grâce à des taux d'intérêt compétitifs pour les prêts automobiles, une offre de véhicules stable et une gamme de produits de plus en plus diversifiée, le marché automobile vietnamien devrait maintenir sa dynamique de croissance jusqu'à la fin de 2026. Les SUV, les monospaces et les véhicules hybrides devraient rester les principaux moteurs des ventes globales du marché.- VNA/VI