VinFast Auto, membre du conglomérat vietnamien Vingroup, a annoncé ce vendredi 15 mars avoir signé un accord avec le groupe d'entreprises Jospong, une entreprise multisectorielle leader au Ghana pour distribuer des véhicules électriques sur ce marché et en Afrique de l'Ouest.

Les véhicules électriques de VinFast seront vendus en Afrique de l’Ouest. Photo: VinFast/VNA

En vertu de cet accord, le groupe d'entreprises Jospong distribuera les voitures électriques, les motos électriques, les vélos électriques et les bus électriques de Vinfast sur le marché ghanéen en particulier et de l'Afrique de l'Ouest en général.

Jospong prévoit également de déployer des infrastructures de recharge publiques dans tout le pays pour promouvoir le développement des véhicules électriques dans ces deux marchés.

Le président exécutif du groupe Jospong, Joseph Agyepong, a déclaré que son entreprise avait été impressionnée par la contribution de VinGrop à la révolution verte qui se déroule à travers le monde, à travers l'écosystème des véhicules électriques et les diverses offres de VinFast.

Décrivant le Ghana et l'Afrique de l'Ouest comme un marché potentiel pour les véhicules électriques, Tran Viet Anh, représentant de VinFast Global, a déclaré que VinFast s'engage à construire un avenir durable pour le Ghana en fournissant un écosystème complet de transport électrique, des vélos et voitures aux bus avec des ventes flexibles, garantir que tout le monde puisse participer à la révolution des transports propres.

Les activités commerciales du groupe d'entreprises Jospong couvrent 14 domaines différents dans les pays d'Afrique et d'Asie avec 60 filiales, notamment l'automobile, le traitement des déchets, l'informatique et la banque. -VNA/VI