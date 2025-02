Les universités s’ouvrent aux meilleurs esprits scientifiques et technologiques du monde

Dans une démarche audacieuse vers l’avancement des sciences et technologies, de nombreuses universités vietnamiennes de premier plan déploient des politiques innovantes pour attirer les meilleurs talents mondiaux.



À l’avant-garde de ce mouvement se trouve l’Université nationale du Vietnam - Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM), qui attire les esprits scientifiques les plus brillants du monde au Vietnam.



Le directeur la VNU-HCM, le professeur Vu Hai Quan, a identifié quatre facteurs essentiels qui feront du Vietnam une destination attrayante pour les jeunes scientifiques et les leaders de l’industrie d’exception, à savoir des espaces d’autonomie créative, des opportunités de croissance professionnelle et la promesse d’une vie stable, avec un logement sûr et des perspectives d’éducation pour leurs familles.



Pour donner vie à cette vision, la VNU-HCM a déjà lancé le programme VNU350 en février, visant à attirer 350 jeunes scientifiques et experts de l’industrie de haut niveau d’ici 2030.



Ce programme offre un parcours structuré pour que les jeunes scientifiques exceptionnels puissent s’épanouir, en commençant par un projet de recherche scientifique (type C) qui fournit un financement allant jusqu’à 200 millions de dôngs (8.000 dollars) au cours des deux premières années. Au cours de la troisième année, ils passeront à un projet de type B, avec un budget de 1 milliard de dôngs, suivi d’un soutien substantiel aux investissements en laboratoire de 10 milliards de dôngs au cours de la quatrième année. Au cours de la cinquième année, ils seront guidés dans le processus de candidature au titre de professeur associé au niveau de l’État.



Pour les experts de l’industrie de premier plan, le programme propose un projet de recherche de type B avec une limite de financement de 1 milliard de dôngs au cours des deux premières années, suivi d’investissements en laboratoire allant jusqu’à 30 milliards de dôngs au cours des années suivantes.

Un laboratoire de l’Université nationale du Vietnam - Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

De plus, ils recevront une assistance pour former des groupes de recherche solides et mener des projets à différents niveaux. Au cours de trois cycles de recrutement, la VNU-HCM a accueilli 27 talents exceptionnels, dont sept diplômés d’universités classées parmi les 100 meilleures au monde.



Le professeur Vu Hai Quan est optimiste quant à l’impact de la résolution n°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, affirmant qu’elle accélérera davantage les progrès dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, brisera efficacement toutes les barrières et favorisera un environnement où les meilleurs esprits pourront s’épanouir.

Dans une autre démarche stratégique, la VNU-HCM développe un programme de professeurs invités pour inviter des professeurs vietnamiens d’universités et d’entreprises technologiques de premier plan.

Ces universitaires estimés passeront environ 10 jours au Vietnam, partageant leurs connaissances en enseignant aux étudiants diplômés, en encadrant les membres du corps enseignant et en collaborant à des projets de recherche. Le programme accueille également chaleureusement ceux qui souhaitent revenir et contribuer à la patrie. - VNA/VI