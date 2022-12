Les universités néo-zélandaises appelées à ouvrir des campus au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê a exprimé lundi 5 décembre à Hamilton le souhait de voir de plus en plus d'universités néo-zélandaises ouvrir des campus au Vietnam.

S’exprimant lors du Forum de coopération en matière d’éducation Vietnam – Nouvelle-Zélande, le président de l’AN a déclaré qu’en 2020, les deux pays ont établi un partenariat stratégique, le Vietnam devenant le seul partenaire stratégique de la Nouvelle-Zélande dans la région d’Asie-Pacifique.

La Nouvelle-Zélande dispose d'un système éducatif développé et d'un système d'enseignement supérieur de haute qualité et prestigieux au niveau mondial. La coopération en matière d'éducation est l'un des domaines les plus importants du programme d'action du partenariat stratégique pour la période 2021 – 2024, a affirmé Vuong Dinh Huê.

Environ 2.000 étudiants vietnamiens suivent des cursus en Nouvelle-Zélande et chaque année, 25 fonctionnaires des ministères et services vietnamiens y font des études et des recherches dans le cadre du programme de coopération entre les deux pays, a fait savoir Vuong Dinh Huê.

Lors de la visite officielle au Vietnam en novembre dernier de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le ministère néo-zélandais de l'Éducation ont signé un accord de coopération, posant une base juridique pour promouvoir la coopération éducative entre les deux pays à tous les niveaux, a-t-il souligné, espérant que les universités et établissements d'enseignement des deux pays concluraient des accords de coopération pour approfondir la coopération dans ce domaine très important.

Le chef de l’organe législatif affirmé que la coopération en matière d'éducation et de formation entre les deux pays avait des répercussions considérables sur d'autres domaines.

De son côté, le président du Conseil de l'Université de Waikato, Anand Satyanand, a espéré voir le rétablissement du nombre d'étudiants vietnamiens faisant des études en Nouvelle-Zélande pour retrouver les niveaux d'avant la pandémie de COVID-19, comme les deux Premiers ministres en ont convenu lors de la récente visite au Vietnam de la cheffe du gouvernement néo-zélandaise.

Il a affirmé que la coopération en matière d’éducation était un canal très efficace pour renforcer la compréhension mutuelle et les échanges entre les peuples.

Lors de cet événement, le président de l’AN, Vuong Dinh Huê, a assisté à la cérémonie de la création de l’Association d’amitié Nouvelle-Zélande – Vietnam, dont la présidence est assumée par le professeur Neil Quigley, recteur de l’Université de Waikato.

Le même jour, le président de l’AN Vuong Dinh Huê a rencontré la direction de l’Université de Waikato.

Plus de 200 étudiants vietnamiens sont diplômés de l'Université de Waikato et 50 autres y font leurs études, a-t-il déclaré.

Il a souhaité voir cette université mener des projets d'investissement dans l'enseignement supérieur au Vietnam dans des domaines tels que l'administration universitaire, la recherche scientifique, la transformation numérique...

Cet établissement universitaire est également appelé à renforcer sa coopération avec les agences gouvernementales dans la formation des cadres pour le Vietnam, continuer à mettre en œuvre des programmes internationaux conjoints et des formations à court terme, ouvrir des campus à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.