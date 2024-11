Les travailleurs auront neuf jours de congés pour le Nouvel An lunaire 2025

Photo : baochinhphu.vn

Les fonctionnaires et les employés du secteur public bénéficieront d’une période de congés de neuf jours pour le Nouvel An lunaire du Serpent ou Têt traditionnel 2025, du 25 janvier au 2 février 2025, soit du 26e jour du 12e mois lunaire de l’Année du Dragon au 5e jour du premier mois lunaire de l’Année du Serpent.



Plus précisément, ils auront cinq jours de congés, du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier, et les deux week-ends avant et après ces jours.



Les prochains congés de Nouvel An lunaire seront appliqués aux cadres, fonctionnaires, employés et travailleurs des organes administratifs et publics, des organisations socio-politiques...



Auparavant, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales avait soumis au Premier ministre Pham Minh Chinh une proposition sur les congés pour le Nouvel An lunaire 2025 (Têt), la plus grande fête traditionnelle du Vietnam, et d’autres jours fériés. La proposition du ministère a été récemment approuvée par le Premier ministre.



Le Têt traditionnel marque la fin d’une année lunaire et le début d’une nouvelle année pleine d'espoirs. Le Têt est la réunion familiale de premier plan de l’année que personne ne veut rater. On en profite pour témoigner de sa gratitude envers ses aînés et ses ancêtres, une coutume ancrée dans nos plus belles traditions.



En ce qui concerne la Journée de la Réunification nationale (30 avril) et la Fête du travail (1er mai), le ministère a proposé cinq jours de congés du mercredi 30 avril au dimanche 4 mai. Pour la Fête nationale (2 septembre), il est prévu qu’il y ait quatre jours de congés du 30 août au 2 septembre. – VNA/VI