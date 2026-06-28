Les trains patrimoniaux un nouveau créneau dans la stratégie touristique du Vietnam

Les trains patrimoniaux transforment le paysage touristique vietnamien, offrant à chaque voyage une immersion totale dans les paysages et la culture du pays.



Identité locale à bord



Un matin de week-end, le train patrimonial « 5 Cua O » (Cinq portes de Hanoi) quitta la gare de Hanoi au son du « xâm tau diên », une musique folklorique traditionnelle qui résonnait dans un wagon-salon. Par la fenêtre, l’agitation du Vieux Quartier s’estompa peu à peu et la structure métallique du pont historique de Long Biên apparut à l’horizon.



Contrairement à un trajet classique en train de banlieue, l’atmosphère à bord est une véritable immersion culturelle. Les passagers voyageant de la capitale à Bac Ninh traversent des espaces patrimoniaux reconstitués, au son de spectacles folkloriques « xâm », d’histoires du vieux Hanoi et profitent de la chaleur du personnel. Moins d’un an après son lancement, le train a transporté près de 70.000 passagers.

Des touristes découvrent le voyage du train patrimonial «5 Cua O». Photo : VNA

Le train «Hoa Phuong Do» (Fleur de flamboyant), sur la ligne Hanoi-Hai Phong, se distingue par son design moderne et élégant. Inspirés par la fleur rouge emblématique de la ville portuaire, ses 20 voitures neuves arborent une livrée bleu, blanc et rouge éclatante. Les compartiments VIP de style indochinois mêlent esthétique asiatique et touches contemporaines, tandis que boissons et spécialités régionales accompagnent les paysages de la campagne du nord avant l’arrivée dans la ville côtière animée.



Sur la côte du Centre, le train «Connexion des patrimoines du Centre», reliant Huê à Dà Nang, offre un paysage plus saisissant. La ligne longe le col de Hai Vân, avec la baie de Lang Co scintillante d’un côté et des montagnes enveloppées de brume de l’autre. Elle est largement considérée comme l’une des plus belles lignes ferroviaires côtières du Vietnam.



À bord, des artistes de Huê et de Dà Nang interprètent des airs folkloriques et des chants de Huê, tandis que des plats locaux sont préparés et servis, racontant l’histoire de la région à travers ses saveurs.

Un spectacle musical à bord du train «Connexion des patrimoines du Centre». Photo: VNA

Au Nord, la ligne Hanoi-Lào Cai, qui dessert la station de montagne de Sapa, se distingue par son confort pour les longs trajets. Les trains-couchettes touristiques, tels que le Chapa Express, le Sapaly Express, le Victoria Express et le Livitrans, offrent des cabines lambrissées, des lits confortables et une ambiance chaleureuse inspirée des montagnes.



D’une nouveauté à un incontournable



L’expert en tourisme vert, Phung Quang Thang, a déclaré que l’émergence des trains patrimoniaux témoigne de l’intérêt croissant du tourisme ferroviaire pour des voyages à faible émission de carbone et riches en expériences.



Avec des investissements adéquats, ce modèle pourrait devenir un produit touristique emblématique du Vietnam, a-t-il affirmé.



Malgré un engouement initial, ce segment a encore du potentiel. Les experts suggèrent que des livres photos dédiés à l’itinéraire, des publications spéciales, des cartes postales, des recueils de poésie et des souvenirs pourraient enrichir l’expérience de voyage et transformer un trajet en train en un souvenir impérissable.

Un spectacle de musique sur le train touristique Dà Lat - Trai Mat. Photo : Thêthaovanhoa.vn

Une autre piste consiste à associer directement les artistes à l’expérience ferroviaire. Des œuvres littéraires, musicales, visuelles et photographiques ont déjà été créées à bord, favorisant des échanges enrichissants entre artistes et passagers tout au long du voyage.



Hoàng Gia Khanh, directeur général de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, a déclaré que les trains historiques racontent l’histoire du pays de manière moderne et immersive, illustrant le caractère novateur d’une nation en pleine réforme et intégration, tout en préservant son identité culturelle.



Nous proposons aux touristes nationaux et étrangers des expériences leur permettant de mieux connaître Hanoï, capitale millénaire, et de découvrir la culture et les traditions historiques héroïques étroitement liées à l’image du chemin de fer, ainsi que le développement socio-économique du pays, a-t-il indiqué.



Bien conçus, ces voyages peuvent contribuer à diffuser plus largement l’image, la culture et le peuple vietnamiens sur la scène touristique mondiale. – VNA