Les touristes plébiscitent Ninh Binh, terre légendaire et fascinante

À quelque 100 km au sud de la capitale animée, Hanoi, Ninh Binh est un endroit authentique et fascinant connu pour ses montagnes karstiques géantes, ses vallées luxuriantes, ses kilomètres de rizières, ses rivières sinueuses et surtout son complexe paysager pittoresque de Tràng An, classé au patrimoine mondial de l’humanité.



Tràng An abrite de majestueuses montagnes calcaires et de nombreuses grottes mystérieuses. Montagnes et rivières créent un paysage harmonieux et bien préservé. C’est une procession ininterrompue de barques qui emmène les visiteurs pour une balade de deux heures sur la rivière Ngô Dông, ajoutant une touche colorée au paysage de carte postale.



Les paysages naturels splendides de Tràng An, Tam Côc ou Bich Dông, la cathédrale de Phat Diêm, la forêt de Cuc Phuong comptent parmi les magnifiques attractions de cette terre qui fut la capitale du Vietnam durant la dynastie des Dinh (968-980), des Lê antérieurs (980-1009) puis des Ly (1010-1225).



Ninh Binh s’affiche comme une destination phare même si la concurrence grandit. Elle a franchi un nouveau cap en accueillant plus d’un million de visiteurs internationaux à la fin novembre 2024. Ce chiffre représente près de 7% du total des arrivées internationales au Vietnam pour cette période et constitue un record historique pour la province.

Tràng An est associé aux valeurs historiques et culturelles de l’ancienne capitale de Hoa Lu. Photo : VNA

Selon le directeur du Département du tourisme de la province de Ninh Binh, Bui Van Manh, en 2024, Ninh Bình vise à accueillir 7,5 millions de visiteurs, dont 6,6 millions de visiteurs nationaux et 900.000 visiteurs internationaux.



À la fin novembre 2024, la province avait accueilli près de 8,1 millions de touristes, soit une augmentation de 30,44% par rapport à la même période de l’année précédente, dépassant de 8,06% le plan de l’année 2024.



Les arrivées internationales se sont établies à 1,08 million, le chiffre le plus élevé jamais enregistré, représentant près de 7% du nombre total de touristes internationaux au Vietnam.



"Ces résultats remarquables sont le fruit d’efforts soutenus pour relancer le secteur touristique international dans un contexte post-pandémique", a partagé le responsable.



Parallèlement, le Département du tourisme de la province de Ninh Binh collabore étroitement avec l’Association du tourisme de la province pour inciter les entreprises du secteur à renforcer la promotion touristique, à améliorer la qualité de leurs services, à étudier l’ajout de nouveaux produits touristiques et à améliorer les conditions d’accueil des touristes, en particulier internationaux.



La province devrait accueillir plus de 8,7 millions de touristes en 2024, soit une hausse de 26,5% par rapport à l’année précédente et un dépassement de 16% de l’objectif initial. Parmi eux, le nombre de touristes étrangers devrait atteindre 1,5 million, représentant près de 10% du total des arrivées internationales au Vietnam. – VNA/VI