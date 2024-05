Les touristes affluent à Hanoï pendant cinq jours de vacances

Photo : VNA

Hanoï a accueilli 737.900 touristes pendant les vacances de la Réunification nationale et du 27 avril au 1er mai, en hausse de 4% sur un an, a annoncé le Département municipal du Tourisme.

La ville a généré 2,5 billions de dongs (98,63 millions de dollars) de revenus touristiques pendant les vacances de cinq jours, ce qui représente une augmentation de 10 % sur un an.

Le nombre de vacanciers internationaux a notamment atteint 87 900, soit une augmentation de 48 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Auparavant, le Département avait demandé aux entreprises, organisations et individus concernés d'améliorer la qualité de leurs produits et services et d'offrir de nouveaux produits aux touristes pendant les vacances. - VNA/VI