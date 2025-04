Les temples des rois Hùng accueillent des milliers de pèlerins avant la fête du 10 mars lunaire

Le site historique des temples des rois Hùng a accueilli des dizaines de milliers de visiteurs venus rendre hommage les 29 et 30 mars, soit plus d’une semaine avant la fête commémorative de ces rois fondateurs légendaires.

Selon le Comité de gestion du site, plus de 32.000 visiteurs ont été enregistrés au total, dont plus de 20.000 pour la seule journée du 30 mars, et environ 12.000 le samedi 29 mars.

Le Festival des temples des rois Hùng et la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2025 ont été inaugurés le 29 mars. De nombreuses activités culturelles et sportives sont prévues, notamment des spectacles artistiques, des feux d’artifice, des courses de pirogues, des concours de préparation de « bánh chưng » et « bánh giầy », des représentations de chant Xoan, de marionnettes traditionnelles, ainsi que des spectacles d’arts populaires.-VNA/VI