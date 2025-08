Les Telegraph Travel Awards couronnent Hanoi parmi les meilleures villes du monde

Une ville vietnamienne, Hanoi, figure parmi les meilleures villes du monde, selon les Telegraph Travel Awards 2025, un classement annuel des voyages organisé par le journal britannique The Telegraph.

L’édition de cette année a recueilli les votes de près de 20.000 lecteurs, qui ont sélectionné leurs destinations préférées dans différentes catégories, notamment le top 10 des villes mondiales et régionales.

Le Cap, en Afrique du Sud, arrive en tête du classement, aux côtés de Séville en Espagne, Sydney en Australie, Tokyo et Kyoto au Japon, dans le Top 5.

Singapour est la seule ville d’Asie du Sud-Est à figurer dans le Top 10.

Hanoi (Vietnam), destination pour les amoureux de lumière, de beauté poétique et du charme du temps, se classe à la 31e place, surpassant d’autres grandes destinations asiatiques comme Bangkok (40e), Mumbai (43e), Kuala Lumpur (68e) et Dubaï (73e).

The Telegraph a également publié des classements régionaux, incluant les 10 meilleures villes d’Europe, des Amériques et du reste du monde. Fait impressionnant, la même ville vietnamienne a également décroché la 10e place dans la catégorie des meilleures villes hors Europe et Amériques.

Au premier semestre, la capitale vietnamienne a accueilli plus de 15,55 millions de visiteurs, soit une hausse de près de 12% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 3,66 millions étaient des arrivées internationales, soit une forte hausse de 21,8%.

Les recettes touristiques totales ont été estimées à plus de 62.000 milliards de dôngs, soit 2,37 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 15%. – VNA/VI