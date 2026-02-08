Les spas vietnamiens séduisent la presse néo-zélandaise

Le journal néo-zélandais The New Zealand Herald a récemment publié un article de l’auteure Christine Retschlag, soulignant que le Vietnam s’impose comme une destination en plein essor pour les séjours bien-être et spa.

D’après l’auteure, ce succès n’a rien de surprenant, le Vietnam proposant une large gamme de soins adaptés à tous les publics, du plus luxueux au plus abordable. Christine Retschlag indique qu’une étude publiée dans le SpaSeekers Spa Trends Report 2025 révèle une hausse de 175 % des recherches Google pour l’expression « spa au Vietnam » en 2024, un an seulement après que le pays a été désigné « Meilleure destination spa d’Asie » par les World Spa Awards 2023.

Christine Retschlag met également en avant la richesse de l’offre vietnamienne, avec de nombreux complexes de spa proposant des expériences de grande valeur à des prix très accessibles. Elle conclut que la sensation de détente et de bien-être ressentie lors de son séjour au Vietnam a constitué une expérience particulièrement mémorable.-VNA/VI