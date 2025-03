Les similitudes entre le Vietnam et l’Indonésie favorisent leur coopération touristique

Le directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) Hà Van Siêu. Photo: VNA

Il existe de nouvelles opportunités de coopération touristique entre le Vietnam et l’Indonésie, motivées par des similitudes culturelles et des paysages naturels, ainsi que par un engagement commun en faveur du développement durable du tourisme, a déclaré dimanche 9 mars le directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) Hà Van Siêu.



Le responsable a fait ces remarques lors d’un programme de promotion du tourisme organisé conjointement à Jakarta par Vietnam Airlines et Saigontourist à l’occasion de la visite d’État en Indonésie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et de son épouse.



Le programme visait à stimuler les échanges touristiques entre les deux pays et à renforcer la coopération touristique ainsi que les partenariats dans le développement de nouveaux produits de voyage. Il visait également à contribuer aux relations diplomatiques, ainsi qu’à la collaboration commerciale entre les agences de voyages vietnamiennes et indonésiennes.



Hà Van Siêu a déclaré que les deux pays ont des destinations attrayantes, allant des plages magnifiques et du riche patrimoine culturel aux attractions célèbres. Il a ajouté que le renforcement de la coopération touristique contribue non seulement à promouvoir l’image des deux parties, mais aussi à créer des conditions favorables au développement des entreprises touristiques et à renforcer les échanges culturels et populaires.



Le vice-président de l’Association des agents de voyages indonésiens (ASTINDO), Anton Sumarli, a déclaré que le Vietnam émerge comme une destination touristique à forte croissance, de plus en plus attrayante pour les voyageurs indonésiens. Cette tendance s’est reflétée dans les bonnes performances commerciales de Vietnam Airlines lors du récent salon du voyage de l’ASTINDO.



L’ASTINDO est prête à collaborer avec des organisations telles que la VNAT pour présenter de nouvelles destinations touristiques aux agences de voyages et aux Indonésiens, stimulant ainsi la croissance des industries touristiques des deux pays, a-t-il poursuivi.



Le programme a offert une bonne occasion aux deux parties de présenter leurs attractions et leur potentiel de coopération touristique. Les produits de voyage de Saigontourist et le réseau de vols de Vietnam Airlines ont également été présentés lors de l’événement.



Les statistiques montrent que le Vietnam a accueilli près de 17,6 millions de touristes internationaux en 2024, dont plus de 184.000 Indonésiens, faisant de l’archipel l’un des principaux marchés touristiques du Vietnam en Asie du Sud-Est. Parallèlement, un nombre croissant de touristes vietnamiens ont choisi l’Indonésie, en particulier Bali, comme destination de vacances. – VNA