Les sentiments des Viêt kiêu en Russie envers les soldats vietnamiens se préparant pour le défilé sur la place Rouge

Pas moins de 500 Vietnamiens d'outre-mer se sont récemment rassemblés à Moscou pour accueillir la délégation militaire de leur pays. Photo: VNA

Pas moins de 500 Vietnamiens d'outre-mer se sont récemment rassemblés à Moscou pour accueillir la délégation militaire de leur pays, qui se préparait au défilé du Jour de la Victoire, marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Russie dans la Grande Guerre patriotique. Ils se sont réunis à Kitai Gorod, où les participants au défilé se rassemblaient avant d'entrer sur la Place Rouge.

De nombreux commerçants ont fermé tôt, tandis que de nombreuses familles de trois générations étaient venues saluer les soldats.

Mme Liêu, originaire de la province de Thai Binh, a déclaré que, même si elle n'a pas vécu au Vietnam depuis 30 ans, elle se tourne toujours vers le Vietnam, affirmant que, quel que soit le passeport des Vietnamiens d'outre-mer, le Vietnam reste leur véritable patrie.

Ce sentiment était palpable dans toute la petite rue russe, ornée de drapeaux rouges vietnamiens sur des chemises, des banderoles et dans les mains des passants. Parmi la foule se tenait Pham Van Muoi, un vétéran de guerre vietnamien venu avec sa famille accueillir les soldats. Ayant suivi leur entraînement grâce aux médias vietnamiens, il comprenait les difficultés rencontrées dans les conditions météorologiques imprévisibles de Moscou pendant leur bref entraînement de deux semaines. Au-delà des variations climatiques, ils doivent s'adapter au revêtement de briques de la Place Rouge, irrégulier et considérablement plus dur que leurs terrains d'entraînement habituels.

Cependant, leur détermination, leur courage et leur discipline - la force de l'armée vietnamienne - ont été renforcés par les vœux de la diaspora vietnamienne, les paquets de chocolats traditionnels livrés à la hâte au service logistique de la délégation et les gestes d'adieu pleins d'émotion. -VNA/VI