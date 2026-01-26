Les secrétaires généraux Tô Lâm et Thongloun Sisoulith s’entretiennent à Hanoi

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm et le scrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et président lao Thongloun Sisoulith, à Hanoi, le 26 janvier. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm et le scrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et président lao Thongloun Sisoulith ont discuté lundi 26 janvier des orientations pour promouvoir davantage les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos dans la nouvelle période.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants se sont félicités l’un l’autre pour le plein succès des récents 14e Congrès national du PCV et 12e Congrès national du PRPL, et ont échangé en profondeur sur les options et politiques majeures dans les résolutions des deux congrès, ainsi que sur la situation nationale, mondiale et régionale.

Le secrétaire général Tô Lâm a fécité le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith pour sa réélection à la tête du PRPL, et a hautement apprécié le fait qu’il se rend avec son épouse en visite d’Etat au Vietnam, son premier déplacement à l’étranger après les congrès nationaux des deux partis.

Qualifiant cette visite d’un jalon historique et d’une marque de l’estime que portent le Parti, l’État lao et la personne du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith aux relations Vietnam-Laos, il s’est dit convaincu du succès de cette visite, qui permettra de hisser les relations entre les deux pays à un niveau supérieur.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a sincèrement remercié le PRPL, l’État et le peuple du Laos, et plus particulièrement le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, pour l’accueil chaleureux et empreint de fraternité réservé à la délégation de haut niveau du Parti et de l’État vietnamiens lors de leur visite d’État au Laos en décembre 225.

Il a affirmé le soutien ferme et unanime du PCV, de l’État et du peuple vietnamiens à l’œuvre d’édification, de rénovatio et de défense de la nation lao, se disant fermement convaincu que le Laos continuera à réaliser avec succès la résolution du 12e Congrès national du PRPL et du 10e Plan de développement socioéconomique quinquennal pour construire un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère suivant les objectifs du socialisme.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith a salué les acquis majeurs, globaux et historiquement significatifs enregistrés par le peuple vietnamien au cours de 80 années d’édification et de développement national, et notamment les réalisations remarquables après 40 ans de rénovation, dont les accomplissements durant le mandat du 13e Congrès national du PCV.

Il a tout particulièrement félicité son homologue vietnamien pour sa réélection par le PCV au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du 14e mandat, ce qui témoigne de la haute confiance que lui accordent le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Le dirigeant lao s’est déclaré profondément convaicu que, sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam continuera de promouvoir ses glorieuses traditions, mettra en œuvre avec succès la résolution du 14e Congrès national du PCV et d’atteindre ses deux objectifs centenaires.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm (à droite) et le scrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et président lao Thongloun Sisoulith, se serrent la main, à Hanoi, le 26 janvier. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont affirmé que l’ajout du contenu de «cohésion stratégique » au cadre de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos en 2025 constitue un développement nouveau d’une importance stratégique à long terme, créant une base politique solide pour approfondir, renforcer davantage les relations entre les deux pays ; contribuant à la stabilité politique, à la réalisation des objectifs de développement et à l’élévation du statut de chaque pays.

Dans le contexte de la récente organisation réussie des congrès nationaux des deux partis du nouveau mandat, le renforcement de la cohésion stratégique et l’approfondissement de la coopération globale entre les deux pays revêtent une signification importance et impérative, ont-ils souligné.

Il s’agit non seulement d’une exigence objective découlant des intérêts fondamentaux et à long terme de chaque pays, mais aussi d’une responsabilité politique partagée des deux partis quant à la préservation et au développement du précieux bien commun cultivé par les générations de dirigeants et de peuples des deux pays, ont-ils indiqué.

Les deux dirigeants ont ainsi convenu que, dans cette nouvelle phase de développement, les deux parties doivent concrétiser et mettre en œuvre de manière synchrone, concertée et efficace les accords de haut niveau et la Déclaration conjointe Vietnam-Laos, afin d’assurer une cohérence étroite entre la vision stratégique et les actions concrètes.

Ils ont convenu de promouvoir les atouts de chaque pays, de mettre en œuvre des projets répondant aux besoins concrets des populations des deux pays, de prioriser des domaines clés tels que la défense et la sécurité, de contribuer au maintien de la stabilité politique, de l’ordre social et de la sécurité dans chaque pays, et de consolider un environnement pacifique et stable propice à un développement durable à long terme.

Les deux dirigeants se sont entendus pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement, de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars, de renforcer la connectivié entre les deux économies et de développer les infrastructures de transport grâce à des projets majeurs tels que l’autoroute Hanoï-Vientiane et la ligne ferroviaire Vientiane-Vung Ang.

Ils ont également convenu d’élever davantage la qualité et l’efficacité de la coopération en matière d’éducation et de formation, de développer les ressources humaines, en particulier les ressources humaines de haute qualité, d’étudier la possibilité d’appliquer de nouveaux modèles de formation et de renforcer la sensibilisation aux relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Ils se sont engagés à œuvrer pour des avancées significatives et une efficacité accrue de la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, de la science et de la technologie, en maximisant le potentiel, les atouts et la complémentarité de chaque pays, et à élargir la coopération dans les domaines des télécommunications, de l’e-gouvernement de la transformation numérique.

Les deux dirigeants se sont mis d’accord pour maintenir un échange d’informations et une évaluation efficaces de la situation internationale, à se consulter, à coordonner étroitement leurs actions et à se soutenir mutuellement sur les questions internationales et régionales et les activités au sein des instances multilatérales.

À cette occasion, le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a invité le secrétaire général Tô Lâm à se rendre de nouveau au Laos aussi rapidement que possible. Le secrétaire général Tô Lâm a accepté avec plaisir cette invitation.

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature des documents de coopération bilatéraux. – VNA/VI