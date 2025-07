Les sciences et technologies doivent stimuler l'efficacité de l'appareil politique et la croissance économique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à l'accélération du développement des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique afin de contribuer au bon fonctionnement du système politique et d'atteindre l'objectif de croissance économique de 8,3 à 8,5 % pour l'ensemble de l'année.



Il a lancé cet appel alors qu'il présidait la troisième réunion du comité de pilotage gouvernemental pour le développement des sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique et un projet de développement des données des résidents, de l'identité électronique et des applications d'authentification électronique (Projet 06), le 20 juillet à Hanoï.

Des délégués lors de la réuion. Photo : VNA





Le chef du gouvernement, qui préside également le comité, a salué les efforts déployés récemment par les ministères, les secteurs, les localités, les entreprises et la population. Il a reconnu que les résultats restent insuffisants pour répondre aux besoins et à la demande réelle. Il a appelé à des actions plus énergiques et à une détermination audacieuse pour mettre pleinement en œuvre les résolutions du Bureau politique, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, afin de faire évoluer la gouvernance de l'État d'un modèle managérial vers un modèle centré sur les citoyens et les entreprises.



Évaluant les récentes réalisations, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique et le développement de l'économie numérique ont progressé, avec le déploiement de la 5G à l'échelle nationale, des vitesses d'internet mobile parmi les 20 meilleures au monde et la mise en œuvre drastique du projet de centre national de données. Par ailleurs, la gestion fiscale et la facturation électronique ont été déployées efficacement, avec 109 800 entreprises et ménages s'étant inscrits pour utiliser ces services, avec 2,1 milliards de factures électroniques.



L'économie numérique a connu un développement considérable, enregistrant des exportations de produits numériques estimées à 78,1 milliards de dollars, soit une hausse de 20,5 % en glissement annuel. Un crédit de 500 000 milliards de dongs (19,1 milliards de dollars) a été alloué à la science et aux technologies, à l'innovation, à la transformation numérique et aux infrastructures stratégiques. Le commerce électronique a connu une croissance rapide, d'environ 22 à 25 %.



Le gouvernement numérique a été promu, a-t-il déclaré, ajoutant que les services publics en ligne ont été progressivement améliorés, passant progressivement d'une prestation passive à une prestation proactive pour les citoyens et les entreprises. Parallèlement, le Projet 06 a été intensifié et a généré des avantages tangibles pour la population, contribuant à la gestion sociale et au développement socio-économique.



Pour saisir l'« opportunité en or » offerte par le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique afin de restructurer l'économie, d'améliorer la productivité du travail et d'améliorer la compétitivité nationale, le Premier ministre Chinh a déclaré que ces initiatives devaient être intégrées à la restructuration en cours de l'appareil.



Il a souligné que les citoyens et les entreprises devaient être placés au cœur du processus, demandant aux parties compétentes de mobiliser des ressources suffisantes et d'assurer le perfectionnement institutionnel, ce qu'il a qualifié de « percée des percées », afin d'ouvrir la voie au développement scientifique et technologique.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné la création d'un groupe de travail intersectoriel pour aider les entreprises vietnamiennes à rechercher, négocier et acquérir des entreprises technologiques étrangères détenant une propriété intellectuelle et des technologies importantes, afin de promouvoir la propriété des technologies de base. Il a également fixé l'objectif d'attirer au moins 100 experts de haut niveau grâce à des politiques préférentielles spéciales.



Il a ordonné aux ministères et secteurs concernés de développer 116 bases de données nationales et sectorielles, d'élaborer des plans de construction de villes intelligentes pour six villes gérées par le gouvernement central, de proposer des mesures pour que l'économie numérique atteigne 20 % du PIB d'ici fin 2025, d'assurer une couverture nationale 5G et de stimuler le déploiement de l'Internet par satellite.



Le projet 06 reste fondamental pour le fonctionnement efficace du gouvernement numérique, a-t-il déclaré, précisant que 40 des 61 services doivent être disponibles sur la plateforme nationale VNeID dès que possible. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de simplifier les procédures administratives, en réduisant d'au moins 30 % les délais de traitement, 30 % les coûts de conformité et 30 % les conditions d'activité, et ce, indépendamment des frontières provinciales, d'ici 2025.



Les procédures administratives doivent être menées de manière fluide, efficace et ininterrompue lors de la réorganisation des unités administratives, a-t-il souligné, ajoutant que la sécurité des informations et des réseaux doit être garantie.



Il a également appelé à des propositions de projets réalisables, aux résultats clairs et tangibles, et a préconisé la formation numérique des fonctionnaires et des citoyens. - VNA/VI