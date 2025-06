Les saveurs du Sud-Ouest éveillent les papilles des festivaliers

Le festival gastronomique “Saveurs du Sud” 2025, qui se déroule du 29 mai au 1er juin, de 10h00 à 21h00 chaque jour, au Parc culturel de Dâm Sen, à Hô Chi Minh-Ville, met à l’honneur la richesse culinaire du Sud-Ouest vietnamien.

Organisé par la Société par actions des services touristiques de Phu Tho (Phuthotourist), en collaboration avec le Parc culturel de Dâm Sen, l’événement vise à honorer et faire découvrir au public vietnamien comme étranger les richesses de la cuisine vietnamienne, en particulier celle du Sud.

Placée sous le signe du message “Multiples expériences”, cette édition 2025 propose un véritable voyage culinaire au cœur du Sud-Ouest du Vietnam, où saveurs authentiques et esprit moderne se rencontrent, offrant bien plus qu’une dégustation : un plongeon dans la culture fluviale du delta.

Visiteurs profitant de la représentation du "cà kheo" (marcher sur échasses).

Dans un décor rustique de bambous, de toits en chaume et d’odeurs de paille, “Saveurs du Sud” 2025 recrée l’ambiance vibrante d’un marché du Sud, où les cris des marchands se mêlent aux rires des visiteurs.

Parmi les temps forts : la scène “Se mêler à la foule sur le quai bondé aux bateaux bord à bord”, qui restitue avec réalisme les échanges commerciaux du Delta du Mékong, entre barques chargées de marchandises et étals flottants.

Les visiteurs peuvent aussi assister à des représentations de don ca tài tu (chant amateur du Sud), de chants alternés ou de spectacles folkloriques - des sons simples, profondément ancrés dans l’âme populaire.

Trésors culinaires

Plus de 30 stands de spécialités venus des provinces du Sud-Ouest s’installent à Dâm Sen, mettant à l’honneur des plats réputés tels que “lâu mam” (fondue au poisson fermenté), “ca loc nuong trui” (poisson tête-de-serpent grillé), “banh xèo” Nam Bô (crêpe vietnamienne farcie), “banh it” (raviolis de riz gluant), vermicelles au bouillon, gâteaux traditionnels…

Photo: fooddaily.vn

Chaque mets raconte une histoire, révélant le charme régional, préparé avec tout le soin et le savoir-faire des gens du Sud. Mais le festival va bien au-delà des papilles. C’est un véritable tableau culturel vivant : spectacles d’arts traditionnels (don ca tài tu, danses du lion et du dragon, théâtre classique, chants alternés), espaces d’artisanat (où les visiteurs peuvent s’essayer au tressage, à la fabrication de bonbons à la noix de coco, de galettes de riz ou de poteries), animations de rue (carnaval, concerts acoustiques, magie interactive, loto festif).

L’entrée est gratuite après 18h00 pendant les jours de fête. Le tarif d’accès est fixé à 200.000 dôngs/coupon, avec gratuité ou réduction de 50% sur le billet combiné pour le Parc culturel de Dâm Sen.

Sur place, les plats sont payables uniquement par coupons (de 5.000 à 30.000 dôngs), en remplacement de l’argent liquide.

Photo: tienphong.vn

“La gastronomie n’est pas qu’un plat, c’est un héritage transmis à travers les générations. La culture n’est pas seulement à admirer, elle se vit et se préserve” : tel est le message que le festival cherche à partager. La fête de cette année se veut un hommage à la simplicité et à la générosité du Sud, où les habitants sont sincères et chaleureux, et où culture et gastronomie sont indissociables.

Pour l’été 2025, Dâm Sen s’annonce comme une destination idéale pour les familles, avec carnaval, spectacles de cirque, animations, entrée gratuite pour les enfants le 1er juin et réductions pour les familles…

Le tout pour offrir un été inoubliable, où les enfants s’amusent, les familles se rapprochent et les souvenirs se créent à chaque instant. – CVN/VNA/VI