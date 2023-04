Les rois fondateurs Hung honorés au Canada et en Allemagne. Photo: VNA

L'ambassade du Vietnam à Ottawa, au Canada, a organisé dimanche une cérémonie pour célébrer la Fête des rois fondateurs Hung pour contribuer à maintenir l'identité culturelle et à éduquer la communauté vietnamienne.



L'événement a vu la participation de plus d'une centaine de 100 Vietnamiens résidant dans les provinces de l'Est du Canada et la participation en ligne de représentants des antennes de l'Association Canada-Vietnam à travers le pays.



L'ambassadeur vietnamien au Canada Pham Cao Phong a déclaré que le culte des rois Hung montrait la gratitude des Vietnamiens envers leurs ancêtres et exprimait l'unité et la solidarité du peuple vietnamien qui ont aidé la nation à surmonter de nombreuses difficultés pour obtenir de grandes réalisations.



Le même jour, un événement similaire a été organisé dans la ville de Leipzig, dans le Land de Saxe, par l'Association des compatriotes de Vinh Phu, avec le soutien de l'ambassade du Vietnam et de dizaines d'organisations et d'associations vietnamiennes en Allemagne.



L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a souligné le développement fructueux des relations entre le Vietnam et l'Allemagne, affirmant que la communauté vietnamienne en Allemagne avait apporté des contributions significatives à ces relations. Il a appelé la communauté vietnamienne à être plus unis et à faire de leur mieux pour contribuer davantage au développement de la Patrie.



La Dr Gabriele Goldfuß, directrice du Département des affaires étrangères de la ville de Leipzig, a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au développement de sa ville.