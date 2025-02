Les revenus des cinq plus grandes plateformes d'e-commerce atteignent plus de 12 milliards d'USD en 2024

Un rapport de la plateforme d'analyse de commerce électronique Metric a montré que le chiffre d'affaires total des cinq plus grandes plateformes de commerce électronique au Vietnam a atteint 318,9 billions de dongs (12,6 milliards de dollars) en 2024, soit 37,4 % de plus qu'en 2023.



Le « Rapport de synthèse sur le marché de la vente au détail en ligne en 2024 et prévisions pour 2025 » se concentre sur les cinq plateformes : Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki et Sendo.



Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 3 421, en hausse de près de 51 % par rapport à 2023.



Le chiffre d'affaires a été relativement faible d'avril à juin, mais a augmenté au cours des derniers mois de l'année en raison des vacances du Tết (Nouvel An lunaire) et d'autres événements festifs. Il correspond presque aux prévisions faites par l'Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique en 2023, qui prévoyait que le chiffre d'affaires total de ces cinq plateformes atteindrait 12,4 milliards de dollars en 2024.



Cependant, malgré la croissance des revenus, 165 000 boutiques ont quitté les plateformes en raison du manque de nouvelles commandes. En outre, environ 31 500 boutiques étrangères opéraient sur les plateformes, créant une concurrence féroce avec les entreprises nationales.

Shopee's Shop Mall et TikTok Shop ont été les plateformes les plus fiables avec une croissance des revenus de près de 70 et 181 % respectivement l'année dernière par rapport à 2023, selon le rapport de Metric.



La plateforme Shopee, basée à Singapour, a importé plus de 324 millions de produits au Vietnam l'année dernière, soit une hausse de 38 % par rapport à 2023, générant plus de 14,2 billions de dongs (563 millions de dollars) de revenus, soit une hausse de 43 %.



La forte augmentation des produits importés est le résultat de l'amélioration des systèmes logistiques entre le Vietnam et d'autres pays, qui a raccourci les délais de livraison et réduit le risque de perte ou de retard des marchandises, selon le rapport.



Les plateformes ont également amélioré leurs politiques de retour et d'échange pour protéger les droits des clients, ce qui a réduit les risques lors de l'achat de marchandises à l'étranger.

La beauté, la maison et la vie quotidienne et la mode féminine ont été les trois principales catégories qui ont généré les ventes les plus élevées pour ces plateformes. Cependant, les articles ménagers et d'épicerie ont enregistré la croissance la plus importante, à 76,3 %, la plus élevée de toutes les catégories.

Cette tendance met en évidence un changement clair dans le comportement d'achat des consommateurs, car les gens préfèrent de plus en plus faire leurs achats en ligne plutôt que sur les marchés ou les supermarchés traditionnels en raison de la commodité et de la livraison rapide.

L'augmentation des importations de biens et l'évolution des exigences des consommateurs posent des défis importants aux entreprises nationales, selon le rapport. Mais cela ouvre également de nouvelles opportunités en matière d'amélioration de la qualité des produits et de concurrence loyale.



Les détaillants doivent faire preuve de créativité, de flexibilité et être prêts à s'adapter aux nouvelles tendances de ce marché dynamique du commerce électronique, insistent les auteurs du rapport.- VNA/VI