Les réunions s’enchaînent en préparation du 43e Sommet de l’ASEAN

Les hauts fonctionnaires de l’ASEAN et de ses pays partenaires se sont réunis du 31 juillet au 4 août, à Bali, en Indonésie, pour la Réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN (SOM), l’ASEAN 3 (ASEAN plus la Chine, le Japon et la République de Corée) et le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), Forum maritime de l’ASEAN (AMF) et le Forum maritime élargi de l’ASEAN (EAMF).

Les hauts fonctionnaires de l’ASEAN+3 (ASEAN plus la Chine, le Japon et la République de Corée) en réunion à Bali, en Indonésie. Photo : VNA

Les débats se sont concentrés sur des questions régionales et internationales, y compris l’examen complet de la méthode de mise en œuvre des résultats des réunions des ministres des Affaires étrangères de juillet 2023 en préparation du 43e Sommet de l’ASEAN.

Le 43e Sommet de l’ASEAN se tiendra du 4 au 7 septembre 2023 à Jakarta, en Indonésie. Il est prévu que les dirigeants et les partenaires de l’ASEAN auront environ 20 activités dans les cadres de l’ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires.

Les réunions porteront sur le renforcement du dialogue et de la coopération dans la région, notamment dans la transformation des économies vers les économies numériques, les économies bleues et la coopération maritime. L’accord mettra effectivement en œuvre les priorités de l’ASEAN 2023, jeter les bases des développements futurs de la coopération.

Tous les pays participants ont souligné leur engagement à mettre en œuvre efficacement les priorités de l’ASEAN 2023, jetant les bases des développements de leur coopération à l’avenir.

Le chef de la SOM ASEAN Vietnam, Vu Hô, a affirmé que le Vietnam participera à la coopération de l’ASEAN d’une manière plus active, proactive, responsable et efficace. Dans l’immédiat, le Vietnam se coordonnera avec d’autres pays pour contribuer au succès du 43e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, favorisant ainsi une coopération plus approfondie au sein de l’ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires.

Partageant les priorités de l’ASEAN 2023 sur le thème "L’ASEAN compte : l’épicentre de la croissance", l’ambassadeur Vu Hô a souligné l’importance de la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Il a affirmé la nécessité d’avoir une approche nouvelle et innovante dans les méthodes et les contenus, tout en renforçant les relations entre les pays et en construisant un environnement régional pacifique et stable.

Le diplomate vietnamien a convenu de profiter des opportunités de coopération que présentent la tendance au développement vert, propre et durable dans des domaines potentiels, tels que l’économie bleue, l’économie circulaire, la transformation numérique.

Il a également souligné que pour réaliser l’objectif de l’ASEAN en tant que l’épicentre de la croissance, un environnement pacifique, sûr et stable est une condition préalable et une base solide pour la coopération et le développement durable.

Dans un monde d’incertitudes et de risques potentiels, les pays doivent être prêts à accepter et à s’adapter à tout changement, et l’important est de renforcer et de promouvoir la culture du dialogue et de la coopération, de coopérer de bonne foi, de se comporter de manière responsable et transparente pour réduire les différences, accroître la compréhension et la confiance, et agir ensemble pour le bien commun, a-t-il souligné.

Au cours des échanges, l’ambassadeur Vu Hô a exposé quelques principes de base de la coopération maritime dans la région : être responsable dans la coopération, être réactif face aux défis et faire preuve de retenue dans le comportement.

L’ambassadeur Vu Hô a affirmé la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale, et a hautement apprécié les efforts de l’ASEAN et de la Chine dans la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), la construction d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale substantiel et efficace conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les délégués ont partagé l’importance de la coopération économique, commerciale et d’investissement, la considérant comme le fondement des relations entre les pays de la région. En outre, les pays ont convenu qu’un environnement pacifique et stable est une condition préalable à un développement prospère, durable et inclusif.

Sur cette base, les pays ont souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement les accords de libre-échange et le partenariat économique global régional (RCEP), tout en promouvant les processus de dialogue sur la paix et la stabilité tels que le Traité sur la zone dénucléarisée en Asie du Sud-Est (SEANWFZ) et les négociations d’un COC en Mer Orientale.

Les pays ont réaffirmé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales, soulignant leur appui aux efforts de l’ASEAN pour soutenir le Myanmar et le dialogue sur la Mer Orientale, en particulier le processus d’élaboration d’un COC efficace et substantiel, conforme au droit international, y compris la CNUDM.