Les résultats du 14e Congrès national du Parti présentés au corps diplomatique et aux organisations internationales au Vietnam

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo: VNA

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a achevé son programme et adopté des documents clés, a déclaré Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, aux représentants des missions diplomatiques étrangères et des organisations internationales au Vietnam le 27 janvier.

Coprésidant la réunion d'information des missions diplomatiques étrangères et des organisations internationales sur les résultats du Congrès, Le Hoai Trung a remercié les partenaires et amis internationaux pour leur participation et l'intérêt qu'ils ont porté à cet événement.

Il a indiqué que le Congrès avait élu un 14e Comité central du Parti, composé de 200 membres (180 titulaires et 20 suppléants). Le Comité a également élu un Bureau politique de 19 membres.

Concernant les documents du Congrès, le ministre a précisé qu'ils avaient été élaborés dans un contexte particulier, marqué par quarante années de renouveau et la célébration du centenaire de la fondation du Parti et du centenaire de la nation.

Il a également informé les participants des objectifs généraux fixés par le Congrès, ainsi que des points nouveaux et novateurs des documents.

Concernant la politique étrangère, Trung a déclaré que le Congrès avait réaffirmé l'engagement indéfectible du Vietnam envers une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisme et de diversification, ainsi que d'une intégration internationale proactive, active, globale, approfondie et efficace. Le Vietnam attache une grande importance au soutien et à la coopération de ses amis internationaux et restera un membre actif et responsable de la communauté internationale, a-t-il souligné.

Lors de cet événement, de nombreux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques ont partagé leurs points de vue et leurs analyses sur les récents progrès du Vietnam en matière de développement et ont exprimé leurs meilleurs vœux et leurs attentes quant à l'avenir du pays.

L'ambassadeur de Singapour, Rajpal Singh, s'est dit impressionné par les propos du secrétaire général du Parti, To Lam, sur la vision de développement à l'horizon 2045, y voyant une opportunité pour les entreprises singapouriennes de renforcer leur coopération avec le Vietnam dans la poursuite d'objectifs ambitieux. Il a noté que la politique étrangère du Vietnam continuerait de jouer un rôle crucial, notamment face aux nombreuses difficultés et défis du contexte actuel.

La coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis. Photo: VNA

La coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a affirmé la volonté de l'ONU de coopérer avec le Vietnam pour façonner l'avenir et relever conjointement les défis sécuritaires non traditionnels. Elle s'est félicitée de la politique étrangère du Vietnam et a salué son ferme engagement politique à traduire en actions les politiques et les documents du Congrès.

L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a félicité le Vietnam pour le succès du Congrès et exprimé le souhait de poursuivre une coopération étroite, saluant l’engagement du Vietnam en faveur de la paix et son rôle croissant sur la scène internationale.

L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass. Photo: VNA

L’ambassadeur du Bélarus au Vietnam, Uladzimir Baravikou, a qualifié le 14ᵉ Congrès d’événement historique, ouvrant de nouvelles perspectives pour la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique et l’approfondissement de l’intégration internationale du Vietnam.

Les ambassadeurs du Bangladesh et du Timor-Leste ont également adressé leurs félicitations et exprimé leur volonté de renforcer davantage les relations avec le Vietnam.

En conclusion, le ministre des AE Lê Hoai Trung a réitéré que les succès du Vietnam sont indissociables du soutien et de la coopération de ses partenaires internationaux. Il a déclaré que le Vietnam espérait continuer à bénéficier d’un tel soutien à l’avenir pour atteindre les objectifs communs de paix, de stabilité et de développement durable dans la région et dans le monde, et pour la prospérité et le bien-être de la population. -VNA/VI