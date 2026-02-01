Les résultats du 14 Congrès du Parti présentés à Saint-Pétersbourg

À l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février 1930 – 2026), les autorités de Saint-Pétersbourg ont organisé, le 30 janvier, une table ronde consacrée à l’analyse des résultats du 14e Congrès national du PCV.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, Vyacheslav Kalganov, s’est déclaré honoré que son institution figure parmi les premières autorités étrangères à organiser un séminaire consacré au 14e Congrès du PCV. Il a souligné que ce Congrès revêt une importance particulière pour les organismes de la ville engagés dans la coopération avec le Vietnam.

Selon lui, les autorités municipales ont suivi avec attention les préparatifs, le déroulement et les résultats du Congrès, événement politique majeur qui fixe les grandes orientations du développement du Vietnam pour les cinq prochaines années et au-delà.

Lors de la table ronde, Mai Nguyên Tuyêt Hoa, première secrétaire de l’ambassade du Vietnam en Russie, a donné lecture d’un message de l’ambassadeur Dang Minh Khôi. Ce dernier a salué l’initiative des autorités de Saint-Pétersbourg, soulignant que le 14e Congrès du PCV marque l’entrée du Vietnam dans une « nouvelle ère » de développement.

Le message met en avant la portée stratégique du Congrès, qui définit une vision renouvelée et ouvre une nouvelle phase de développement fondée sur des orientations claires et un dynamisme accru. Parmi les objectifs majeurs figurent une croissance économique annuelle d’au moins 10 %, l’accession au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, puis celui de pays à revenu élevé à l’horizon 2045.

Les participants ont échangé sur le rôle des congrès du Parti à différentes étapes du développement du Vietnam, sur la politique à l’égard de la communauté vietnamienne à l’étranger et sur la promotion de la grande union nationale. Ils ont souligné la contribution de chaque composante de la diaspora à la construction d’une communauté intégrée, solidaire et tournée vers la Patrie.

Les autorités et universitaires russes ont exprimé un vif intérêt pour la politique étrangère du Vietnam et pour sa diplomatie au service du développement, en particulier pour la priorité accordée à la science et à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, considérées comme des moteurs clés de la croissance économique. Ces orientations sont également perçues comme une source de motivation pour plus de 800 étudiants, doctorants et chercheurs vietnamiens formés à Saint-Pétersbourg, tout en suscitant l’intérêt des entreprises et institutions scientifiques locales désireuses d’élargir leur coopération avec le Vietnam.

Vyacheslav Kalganov a estimé que les résultats du 14e Congrès sont riches et globaux, nécessitant des analyses approfondies et continues. Il a indiqué que le Comité des relations extérieures prévoit d’organiser régulièrement des séminaires thématiques, dont certains se tiendront au Centre culturel vietnamien de l’Université pédagogique nationale Herzen, inauguré en 2025. Ces rencontres visent à favoriser les échanges et à s’inspirer de l’expérience vietnamienne dans les domaines de la science, de la médecine, de la technologie, de la culture et du travail de masse.

De son côté, le professeur et docteur Andrey Vassoevych, directeur de l’Institut d’études orientales de l’Université Herzen, a cité les propos du secrétaire général du Parti Tô Lâm soulignant la nécessité de bâtir un Parti intègre et fort, engagé résolument dans la lutte contre la corruption, considérée comme un facteur essentiel de la légitimité et de la force du PCV.

Le premier vice-président du Comité des relations interethniques et de la politique migratoire de Saint-Pétersbourg, Aleksey Silkin, a salué le développement et l’intégration progressive de la communauté vietnamienne dans la ville. Il a affirmé que la coopération avec le Vietnam constitue une priorité pour les autorités municipales, estimant que les documents du 14e Congrès serviront de base aux nombreuses activités de coopération prévues en 2026 à Saint-Pétersbourg. – VNA/VI