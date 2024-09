Les ressortissants vietnamiens au Liban appelés à quitter ce pays

Fumée après une frappe aérienne israélienne sur Qantara, au Liban, le 22 septembre 2024. Photo : Xinhua/VNA

Le 23 septembre, l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban a publié un avis urgent conseillant aux citoyens vietnamiens vivant et travaillant au Liban de quitter ce pays tant que les vols commerciaux sont toujours opérationnels.



Dans cet avis urgent, l'ambassade a également conseillé aux citoyens envisageant de se rendre au Liban d'arrêter/annuler leur voyage jusqu'à ce que la situation se stabilise.



Pour les ressortissants vietnamiens au Liban qui ne peuvent pas partir en cas de force majeure, l’ambassade leur a recommandé d’accroître la vigilance et de suivre de près les informations sur les médias locaux, de limiter les déplacements vers les endroits très fréquentés, de ne pas aller à la frontière libano-israélienne, ni à la zone sud de la capitale Beyrouth, ni à la zone nord près de la frontière avec la Syrie. Elle leur a en outre conseillé de trouver un abri temporaire dans des zones plus sûres et d'avoir des plans pour réserver de la nourriture et des médicaments afin d'éviter de mauvaises situations.



L'ambassade du Vietnam continue de suivre de près la situation et de rester en contact étroit avec les ressortissants vietnamiens pour préparer des plans aux situations d'urgence.



L'ambassade est également prête à se coordonner avec les agences compétentes au cas où il serait nécessaire d'évacuer ou de protéger les citoyens.



En cas d'urgence, les citoyens vietnamiens peuvent contacter immédiatement l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban via la hotline 20 102 613 9869, le Bureau du consul honoraire du Vietnam au Liban au 961 70 229 300, ou la ligne de protection des citoyens au 84 981 84 84 84./.-VNA/VI