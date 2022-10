Les responsables du ministère de la Sécurité publique ont rencontré les Casques bleus de l'ONU

Les responsables du ministère de la Sécurité publique ont tenu le 13 octobre à Hanoï une réunion avec trois policiers qui vont rejoindre la mission de maintien de la paix des Nations Unies (ONU) au Soudan du Sud.

Photo : VNA

Le vice-ministre, le général de corps d’armée Luong Tam Quang a déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle tâche dans laquelle les forces de sécurité publique s'engageaient.



Il a demandé aux premiers soldats de maintien de la paix du ministère de défendre l'honneur et la fierté et de faire des efforts pour accomplir les tâches qui leur sont assignées et contribuer au maintien de la paix dans la région et dans le monde.



Il leur a également demandé de respecter strictement les règlements de l'ONU, du pays hôte et du ministère de la Sécurité publique, de travailler en étroite collaboration avec les casques bleus militaires vietnamiens au Soudan du Sud et rester régulièrement en contact avec le bureau permanent du ministère chargé des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.



Au nom des trois casques bleus, le lieutenant-colonel Luong Thi Tra Vinh a déclaré qu'ils étaient honorés et fiers de représenter le pays, le peuple vietnamien et la force de sécurité publique du peuple vietnamien pour accomplir cette importante tâche internationale.



Elle s'est engagée à tout mettre en œuvre pour accomplir toutes les tâches assignées.