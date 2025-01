Les repas du Têt traditionnel des Hanoïens

Photo : www.qdnd.vn

Le repas du Têt traditionnel des Hanoïens en particulier et des gens du Nord en général est composé des plats typiques comme la viande de poulet bouilli, le « bánh chưng » (gâteaux de riz gluant de forme carré), le « xôi » (riz gluant cuit avec de la pulpe de momordique ou des haricots mungo, le « giò » (pâté de viande de porc pilé et bouilli), le « canh măng » (soupe aux jeunes pousses de bambou).

Autrefois, le plateau des plats du Têt traditionnel des Vietnamiens était composé de 8 bols et 8 assiettes ou dit encore « bát trân » en vietnamien. Aujourd’hui, les plats du repas du Têt traditionnel ont changé en fonction du goût des familles. Cependant, les plats traditionnels restent toujours la viande de poulet bouilli, le « bánh chưng », le « xôi » , le « nem » et le « canh măng ».

Selon l’artisan en gastronomie Pham Anh Tuyêt, les Hanoïens d’antan étaient très exigeants pour les préparations du repas du Têt traditionnel à partir des ingrédients, la raffinerie de leur préparation, la présentation jusqu’à leur dégustation des plats.

Les plats pendant des jours du Têt traditionnel des Hanoïens sont très variés et abondants comme la viande de poulet bouilli, la viande de porc en gelé, le « giò lụa » (pâté de viande de porc pilé et bouilli), le « canh bóng » (potage à la couenne de porc soufflée, cuit avec des légumes), le « canh mọc » (potage mixte de champignons parfumés, œufs de caille et viande de porc en boulettes), le « canh miến » (potage de vermicelles, abats de poulet et champignons noirs), le « dưa hành » (petits oignons blancs vinaigrés), le « cá kho » (poisson mijoté à la vietnamienne) et chè kho (une sorte de marmelade pour le dessert faite à base de haricot mungo avec du sucre et des graines de sésame grillées), ect. L’afféterie et la minutie dans la préparation du plateau des plats du Têt traditionnel dépendent des conditions financières des familles.

Dans le plateau des plats du Têt traditionnel des Hanoïens d’antan, le « ca kho » était indispensable. Hormis des mets typiques dans le plateau des plats du Têt traditionnel comme la viande de poulet bouilli, le « banh chưng », le « giò », le « xôi », le « nem », le « canh măng », le « cá kho » est un plat incontournable du plateau des mets traditionnels du Têt des Hanoïens. Aujourd’hui, de nombreuses familles de la capitale maintiennent également ce plat « cá kho » dans leur plateau des plats du Têt.

Au fil du temps, le plateau des plats du Têt traditionnels des Hanoïens a changé en fonction du goût et des conditions de chaque personne. Quoi qu’il en soit, ce qui compte dans le plateau des plats du Têt traditionnel des Vietnamiens, c’est le cœur sincère dans la préparation des plats pour exprimer le respect à l’égard de leurs ascendants et l’amour pour les membres de la famille. -NDEL/VI