Les reliques du Bouddha Shakyamuni exposées au mont Bà Den jusqu'au 13 mai

Cet après-midi-là, après la cérémonie de clôture des célébrations de la Journée du Vesak des Nations unies 2025 au Vietnam, qui s’est déroulée dans le district de Binh Chanh, Hô Chi Minh-Ville, les reliques du Bouddha Shakyamuni ont été transférées à Tây Ninh. Le convoi était composé de plus de 800 délégués vietnamiens et de 1.200 délégués étrangers, représentant 80 pays et territoires.

Dans la zone touristique nationale du Mont Ba Den, les délégués du Vesak 2025 ont participé à une cérémonie de vénération des reliques du Bouddha Shakyamuni et ont prié pour la paix mondiale. Ils ont également pris part à la plantation de 108 tilleuls.

Photo : VNA

Après leur exposition à Tây Ninh, les reliques du Bouddha Shakyamuni seront transférées à Hanoï pour être vénérées à la pagode Quan Su, du 14 au 16 mai. Elles seront ensuite exposées du 17 au 21 mai à la pagode Tam Chuc, dans la province de Hà Nam (Nord), avant leur retour en Inde.-VNA/VI