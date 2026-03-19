Les relations Vietnam-Chine se renforcent grâce au Dialogue stratégique « 3+3 »

Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique du Vietnam et de la Chine lors de la premier réunion du Dialogue stratégique « 3+3 ». Photo : VNA

La première réunion du Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères (AE), de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam–Chine (3+3) constitue une initiative pionnière contribuant à préserver la sécurité politique et à approfondir la coopération stratégique bilatérale, a déclaré Wang Yi, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères de Chine.

Wang Yi a accordé une interview aux médias chinois le 17 mars, à l’issue de sa participation au dialogue et de sa coprésidence de la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam–Chine à Hanoï.

Ce premier Dialogue stratégique « 3+3 » au niveau ministériel s’est tenu peu après les « Deux Sessions » de la Chine et le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), témoignant d’un niveau élevé de confiance politique et d’une collaboration stratégique de plus en plus étroite entre les deux pays voisins.

Ce mécanisme contribue non seulement à la construction d'une communauté de destin Vietnam-Chine à portée stratégique, mais aussi à la stabilité et à l'insufflation d'une dynamique positive dans un contexte international instable, a-t-il souligné.

Au cours du dialogue, les deux parties ont mené des discussions approfondies sur l'évolution de la situation internationale et les questions clés relatives à la sécurité politique, à la défense nationale et à l'application de la loi, aboutissant à de nombreux points d'accord importants. Elles ont réaffirmé leur engagement envers leurs voies de développement respectives, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la stabilité politique et de gérer proactivement les risques extérieurs.

Les deux pays ont également affirmé leur détermination à promouvoir le développement de pair avec la sécurité et à renforcer leur soutien mutuel dans leurs processus de réforme, d'ouverture et de modernisation. Ils se sont en outre engagés à renforcer la coordination face aux défis communs, notamment en développant la coopération entre les agences diplomatiques, de défense et de sécurité publique ; en traitant les différends en temps opportun ; en renforçant la cohérence des stratégies de développement ; et en garantissant la stabilité des chaînes d'approvisionnement.

Le Vietnam et la Chine ont également souligné le renforcement de leur coordination au sein des instances régionales et internationales, leur soutien au rôle central des Nations Unies, leur respect du droit international et leur volonté de collaborer pour relever les défis mondiaux, a indiqué Wang Yi.

Concernant les mesures de suivi, le ministre a déclaré que les ministères et agences des deux pays poursuivraient des initiatives de coopération concrètes. Sur le plan diplomatique, les deux parties maintiendront un dialogue stratégique régulier, renforceront le partage d'informations sur les grandes orientations politiques et favoriseront la mise en œuvre des accords de coopération.

Dans le domaine de la sécurité, les ministères de la Sécurité publique des deux pays ont tenu la neuvième conférence ministérielle sur la prévention et la lutte contre la criminalité et ont signé des accords supplémentaires relatifs à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

En matière de coopération de défense, les deux armées organisent le 10e exercice d'amitié Vietnam-Chine en matière de défense des frontières. Elles mèneront des patrouilles navales et des entraînements conjoints, et intensifieront le dialogue et les exercices conjoints. Les deux parties se sont également engagées à promouvoir l'efficacité des échanges réguliers de haut niveau dans le cadre du dialogue « 3+3 » afin d'assurer une coordination interministérielle efficace et rapide, a déclaré Wang Yi, précisant que le deuxième dialogue ministériel « 3+3 » se tiendra en Chine à une date ultérieure.

Concernant les résultats de la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam–Chine, il a indiqué que les deux parties avaient examiné des mesures visant à renforcer leur collaboration dans de nombreux domaines et avaient insisté sur la nécessité de consolider la confiance politique, d'intensifier les échanges de haut niveau et de partager leurs expériences en matière de gouvernance et de développement.

La coopération en matière de sécurité sera élargie dans des domaines tels que la cybersécurité, la prévention de la cybercriminalité, la fraude en ligne, le rapatriement des fugitifs et le recouvrement d'avoirs, parallèlement au renforcement de la coordination entre les forces armées et les gardes-frontières des deux pays.

En matière de partenariats économiques, commerciaux et d'investissement, les deux parties se sont engagées à renforcer la construction d'infrastructures, à développer des zones de coopération économique transfrontalières et des ports intelligents, et à étendre leur collaboration dans des domaines émergents tels que l'économie numérique, l'innovation et l'intelligence artificielle. Ils se sont également engagés à renforcer les échanges et la coopération entre leurs populations dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de la santé, ainsi qu'à mettre en œuvre des projets de soutien aux moyens de subsistance afin de générer des avantages concrets pour les deux peuples.

Le ministre a ajouté que les deux parties ont réaffirmé l'importance de gérer les différends et de maintenir le dialogue sur les questions maritimes, en vue de préserver la paix et la stabilité en Mer Orientale. -VNA/VI