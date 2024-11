Les relations entre le Vietnam et la Malaisie s’accroissent dans la nouvelle période

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien Tô Lâm (deuxième à partir de la gauche) et son épouse (première à gauche) et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim (deuxième à partir de la droite) et son épouse. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, son épouse et une haute délégation vietnamienne sont arrivés à l’aéroport international de Nôi Bai à Hanoi dans l’après-midi du 23 novembre, concluant avec succès leur visite officielle de trois jours en Malaisie à l’invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse.



Il s’agissait de la première visite en Malaisie d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam au cours des 30 dernières années. Par conséquent, les deux parties ont accordé une grande importance à ce voyage, en organisant méticuleusement à la fois le programme et l’ordre du jour.



Elévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global



Dans le cadre de sa visite, le secrétaire général Tô Lâm s’est entretenu avec le Premier ministre Dato’ Seri Anwar Ibrahim, a rencontré le président de la Chambre des représentants Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul et le président du Sénat Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah, et a reçu le vice-Premier ministre, ministre du Développement rural et régional et président de l’Organisation nationale malaisienne unie (UMNO), Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.



Il a également rencontré des Vietnamiens éminents vivant dans les États membres de l’ASEAN et des représentants de la communauté vietnamienne en Malaisie, a visité plusieurs centres culturels et économiques et a prononcé un discours politique à l’Université de Malaya. À cette occasion, son épouse Ngô Phuong Ly a visité l’Institut national de cardiologie de Malaisie et a offert des cadeaux aux enfants patients qui y suivent un traitement intensif.



Lors de ces rencontres, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération large et profonde des deux pays au cours des 50 dernières années (1973-2024). Elle a aidé le Vietnam et la Malaisie à franchir des étapes importantes dans les aspects bilatéraux et multilatéraux, sur la base de leur compréhension et de leur confiance mutuelles et d’une vision commune de la sécurité, de la prospérité et du développement durable dans la région, ainsi que des liens culturels et historiques profonds entre leurs peuples.



Le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ont convenu d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global et ont publié une déclaration commune sur cette mise à niveau, affirmant leur engagement à se soutenir mutuellement sur les voies de développement respectives des deux nations.

Le Vietnam et la Malaisie sont désormais les seuls partenaires stratégiques globaux l’un de l’autre en Asie du Sud-Est, fournissant un cadre et une orientation essentiels pour la coopération bilatérale dans la nouvelle ère axée sur quatre piliers clés, à savoir le renforcement de la coopération dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité ; le renforcement de la connectivité économique pour le développement durable ; l’exploration de nouveaux domaines de coopération tels que la transformation numérique, l’énergie propre et les technologies avancées ; et l’approfondissement de la coordination sur les questions internationales et multilatérales.



Abordant les questions nationales et mondiales, les dirigeants des deux parties ont souligné les similitudes historiques et culturelles des deux pays ainsi que les objectifs communs en matière de développement, qui pourraient favoriser une plus grande confiance politique et une collaboration plus approfondie entre le Parti communiste du Vietnam et les principaux partis politiques malaisiens.



Ils ont convenu de travailler ensemble pour construire une Communauté ASEAN cohésive et prospère, le secrétaire général Tô Lâm soulignant le ferme soutien du Vietnam à la présidence malaisienne de l’ASEAN en 2025.



Les dirigeants vietnamiens et malaisiens ont également souligné l’importance de maintenir la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de ne pas utiliser ou menacer d’utiliser la force et de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



En visite à la prestigieuse Université de Malaya, le secrétaire général Tô Lâm a prononcé un discours politique décrivant la vision du Vietnam pour les relations futures avec la Malaisie et pour une Communauté ASEAN unie et prospère. Ses remarques ont également souligné le fait que le Vietnam attache de l’importance à l’ASEAN.



Dans son discours, le dirigeant vietnamien a exprimé sa confiance dans le fait que le partenariat stratégique global récemment établi entre le Vietnam et la Malaisie ouvrira un nouveau chapitre du développement des relations bilatérales, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans chaque pays et dans la région.

Soulignant le rôle crucial que joue l’ASEAN dans les prochaines étapes des deux pays et des relations bilatérales ainsi que dans la garantie d’un système international juste et ouvert basé sur l’État de droit, il a souligné que l’avenir de l’ASEAN dépend de la détermination de ses membres, y compris la Malaisie et le Vietnam. Depuis sa création en 1967, l’ASEAN a fait des progrès significatifs, surmontant les divisions dans la région pour devenir une communauté durable et unie qui fait face aux défis avec maturité et résilience.



Un nouvel élan pour les relations entre le Vietnam et la Malaisie



Les résultats de cette visite revêtent une grande importance pour continuer à exploiter pleinement le potentiel de coopération entre le Vietnam et la Malaisie, en tirant le meilleur parti des atouts de chacun, tout en renforçant l’environnement pacifique et en facilitant une nouvelle phase de développement pour les deux pays ainsi que pour la région.



L’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, a déclaré qu’il restait une grande marge de coopération économique et commerciale bilatérale et que l’objectif de porter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars était réalisable. Cependant, pour obtenir de nouveaux succès, les deux parties doivent trouver de nouvelles directions, en particulier dans les domaines où elles ont des besoins mutuels et des atouts complémentaires, tels que le développement de l’économie numérique et de la connectivité énergétique.



Un domaine prometteur dans lequel les deux parties collaborent activement est le secteur Halal. Forts de leur expérience en matière de certification Halal, les dirigeants malaisiens ont exprimé leur désir de coopérer avec le Vietnam pour établir des normes Halal pour les produits clés. Cela aidera le Vietnam à pénétrer facilement le marché malaisien et d’autres grands marchés musulmans du monde, a-t-il ajouté.



En ce qui concerne les orientations futures pour tirer parti de ces résultats significatifs, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de sa Commission des relations extérieures, a souligné que la tâche initiale des agences compétentes des deux pays est de concrétiser rapidement le cadre du partenariat stratégique global nouvellement établi en élaborant un plan d’action global, tout en examinant et en faisant progresser les accords nécessaires pour créer un mécanisme de collaboration efficace.



Sur la base de ce plan, les ministères et les secteurs concernés doivent rapidement élaborer des programmes spécifiques pour promouvoir les domaines de coopération traditionnels tout en mettant l’accent sur les domaines nouveaux et émergents tels que l’économie verte, l’innovation, la science et la technologie, la transformation numérique et l’énergie verte.



Les agences compétentes doivent également examiner, surveiller et évaluer régulièrement la mise en œuvre de ces plans et programmes pour s’assurer que les accords se traduisent efficacement dans la réalité, au service des objectifs de développement des deux nations dans la nouvelle ère.



Lê Hoài Trung a exprimé son espoir que les deux parties continueront à accroître les échanges, le partage et les interactions par le biais des canaux des échanges entre les Etats, les partis et les peuples pour cultiver et renforcer leurs liens et consolider les bases du développement solide des relations bilatérales à l’avenir.



Le voyage du secrétaire général Tô Lâm revêt une importance particulière, car il marque une étape concrète dans la mise en œuvre de la politique étrangère définie par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, alors que le pays entre dans une nouvelle ère, celle d’ascension nationale. Il contribue non seulement à promouvoir la solidarité entre les membres de l’ASEAN, mais démontre également la politique étrangère cohérente du Vietnam qui accorde la priorité à ses relations d’amitié et de voisinage avec la Malaisie. – VNA/VI