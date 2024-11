Les relations de solidarité traditionnelle et d'amitié spéciale Vietnam-Cuba

Le Vietnam et Cuba entretient toujours des activités de contacts bilatéraux et échangent des délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau. De bonnes relations politiques et diplomatiques ont créé une dynamique propice au développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial asiatique et le plus grand investisseur étranger de la région asiatique à Cuba.