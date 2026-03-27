Les relations d’amitié Vietnam–Maroc s’approfondissent

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, s'est entretenue avec le président de la Chambre marocaine, Habib El Malki, lors de sa visite officielle au Royaume du Maroc en 2019. Photo : VNA

Les relations entre le Vietnam et le Maroc reposent sur une histoire singulière. Bien que les deux pays aient officiellement établi leurs relations diplomatiques le 27 mars 1961, leurs liens d’amitié remontent à bien plus loin. Les luttes communes contre le colonialisme au XXᵉ siècle ont rapproché les deux peuples. Après 65 ans, cette amitié s’est consolidée et développée dans de nombreux domaines.

65 ans d’une amitié solide

Le partenariat Vietnam–Maroc constitue un héritage précieux, soigneusement préservé par les deux peuples. Cette histoire partagée se reflète notamment à travers deux symboles emblématiques : la "Porte du Maroc" à Ba Vi (Hanoï), restaurée et inaugurée en 2018, et la "Porte du village vietnamien" de style traditionnel, inaugurée en 2022 à Kénitra, au Maroc. Ces ouvrages incarnent l’attachement, la solidarité et l’amitié durable entre les deux nations.

Au fil des décennies, les relations bilatérales se sont développées à travers les canaux du Parti, de l’État et des échanges populaires. Les liens politiques et diplomatiques ont connu des avancées importantes, marquées par des visites régulières de haut niveau. Récemment, lors de sa visite officielle au Maroc en juillet 2025, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est entretenu avec les dirigeants des deux chambres du Parlement du Maroc ainsi qu’avec le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique et commerciale afin de la hisser à la hauteur des relations politiques, de promouvoir les investissements bilatéraux et de se positionner mutuellement comme des portes d’entrée vers leurs régions respectives.

Le Maroc a également multiplié les visites au Vietnam, notamment celles du Premier ministre Abbas El Fassi (2008), du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki (2017), ainsi que de hauts responsables parlementaires participant à des forums internationaux organisés au Vietnam.

Les deux pays disposent de mécanismes de coopération structurés, tels que le Comité intergouvernemental Vietnam–Maroc, les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères (depuis 2004) et un sous-comité dédié au commerce et à l’industrie (créé en 2022). Les associations d’amitié, fondées en 2017 au Maroc et en 2021 au Vietnam, contribuent également à renforcer les liens entre les sociétés civiles.

Sur la scène internationale, le Maroc soutient activement le Vietnam dans les organisations multilatérales, notamment pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies (2020-2021) et membre du Conseil des droits de l’homme (2023-2025).



Vers une coopération économique et sectorielle renforcée

Le Maroc a reconnu le Vietnam comme économie de marché en 2014. Depuis, les relations économiques et commerciales bénéficient d’une attention croissante des deux parties. Le Maroc figure aujourd’hui parmi les dix principaux marchés d’exportation du Vietnam en Afrique.

Les échanges commerciaux bilatéraux progressent régulièrement. Ils ont atteint plus de 302 millions de dollars en 2024 (+28,5 % sur un an) et environ 380 millions de dollars en 2025 (+25 %). Les deux pays visent un volume d’échanges de 500 millions de dollars dans les prochaines années.

Plusieurs produits vietnamiens se sont déjà imposés sur le marché marocain, notamment le café, les noix de cajou, le poivre, les épices, les composants électroniques, les produits textiles et les chaussures. La demande marocaine pour les produits alimentaires asiatiques et les biens de consommation compétitifs est en hausse, en particulier dans les grandes villes.

Par ailleurs, de nombreux secteurs offrent un potentiel de coopération, tels que l’industrie halal, la métallurgie, les engrais, l’aéronautique, le textile et la chaussure. Fort de son expertise en certification halal, le Maroc est prêt à accompagner le Vietnam dans le développement de produits destinés aux marchés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe.

La transition verte constitue également un axe prometteur, notamment dans les domaines de l’hydrogène vert, de l’éolien offshore et de la capture du carbone. Un mémorandum d’entente signé en 2019 encadre déjà la coopération en matière d’environnement et de développement durable.

Dans le domaine de l’éducation, le Maroc accorde chaque année des bourses aux étudiants vietnamiens depuis 2011. La coopération s’étend également à la formation en journalisme et en diplomatie. Les échanges culturels et touristiques se développent progressivement, contribuant à rapprocher davantage les deux peuples.

Cette année, les deux pays célèbrent le 65ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques à travers diverses activités. Forts de cette base solide, Vietnam et Maroc entendent poursuivre la construction d’un partenariat durable, porteur de nouvelles réalisations et d’un héritage commun toujours plus riche. -VNA/VI