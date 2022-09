Les relations d’amitié entre le Brunei et Vietnam vont se renforcer

Le Brunei attend avec intérêt de collaborer avec le Vietnam pour renforcer la coopération existante et explorer les collaborations potentielles dans les domaines de l’énergie et de l’aquaculture.

La chargée d’affaires par intérim du Brunei au Vietnam, Syaffeenazz Tahir. Photo : baoquocte.vn



C’est ce qu’a déclaré la chargée d’affaires par intérim du Brunei au Vietnam, Syaffeenazz Tahir, à la presse vietnamienne lors de la visite officielle du ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son au Brunéi Darussalam, du 6 au 8 septembre.

Dans son interview, Syaffeenazz Tahir a partagé l’importance de la visite pour le développement des relations bilatérales et au sein de la communauté de l’ASEAN.

Selon elle, la visite de Bùi Thanh Son au Brunei, sa première depuis sa nomination au poste de ministre des AE, pour coprésider la deuxième réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale entre le Brunei et le Vietnam avec l’honorable Dato Erywan Pehin Yusof, 2e ministre des AE du Brunei, devrait contribuer à renforcer le partenariat intégral entre les deux pays.

Étant donné que la première Commission mixte de coopération bilatérale entre le Brunei et le Vietnam s’est tenue à Hanoi en 2017, cette 2e réunion est l’occasion pour les deux parties de faire le point sur leur coopération bilatérale au cours des 5 dernières années et d’identifier de nouveaux domaines de collaboration potentiels.

La visite a également reflété l’engagement des deux pays à accroître les échanges à tous les niveaux, y compris les échanges de haut niveau, ce qui renforcera la confiance mutuelle et les bonnes relations entre le Brunei et le Vietnam.

En outre, cela a également permis aux deux parties d’échanger leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties soulignant l’importance de maintenir la centralité de l’ASEAN et de renforcer la coordination grâce à la coopération multilatérale.

Cela est particulièrement crucial pour faire face aux défis actuels et futurs dans l’intérêt commun des deux peuples, pays et régions.

Le ministre vietnamien des AE, Bùi Thanh Son et le 2e ministre des AE du Brunei, Dato Erywan Pehin Yusof. Photo : baoquocte.vn.

En ce qui concerne les perspectives de coopération entre les deux pays dans les temps à venir, notamment dans le domaine économique, selon Syaffeenazz Tahir, les relations entre le Brunei et le Vietnam continueront de se renforcer, comme en témoigne la coopération et de plus en plus multiforme entre les deux pays.

En ce qui concerne la coopération économique, le Vietnam reste un partenaire commercial et d’investissement crucial pour le Brunei et cela a été démontré par le fait que les deux pays ont atteint l’objectif commercial bilatéral de 500 millions de dollars avant 2025, comme ce qui avait été promis lors de la visite d’État du Sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, au Vietnam en 2019.

Sur cette note, le Brunei attend avec intérêt de collaborer avec le Vietnam pour renforcer la coopération existante et explorer les collaborations potentielles dans les domaines de l’énergie et de l’aquaculture.

L’année 2022 est le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brunei.

Selon Syaffeenazz Tahir, au fil des ans, il y a eu des progrès significatifs dans les échanges populaires.

Dans le secteur du tourisme, le Vietnam est devenu une destination populaire pour de nombreux Brunéiens.

« Je me réjouis de la reprise des services aériens directs entre Bandar Seri Begawan et Hô Chi Minh-Ville le 1er septembre 2022. Je pense que l’approfondissement de la coopération touristique favorisera une plus grande compréhension entre nos peuples, en particulier en ce qui concerne la culture de chacun, et nous accueillerons davantage de ressortissants vietnamiens venant visiter notre beau pays », a partagé la diplomate brunéienne.

Nous avons également une coopération substantielle dans le domaine de l’éducation grâce aux bourses du gouvernement du Brunei pour les étudiants vietnamiens, et à la bourse du Brunei sur l’amélioration des compétences de communication professionnelle pour les citoyens de l’ASEAN.

De plus, le Vietnam est considéré comme une destination éducative pour les étudiants universitaires qui souhaitent suivre leur programme Discovery Year.

Le développement continu de la coopération en matière d’éducation est important pour le renforcement des liens entre les deux peuples et pour encourager davantage de ressortissants vietnamiens à postuler.

Par ailleurs, les deux pays connaissent également une bonne progression des échanges culturels et sportifs grâce à leur participation aux événements et activités organisés sur leur territoire respectif.

Il s’agit notamment de la participation du Brunei aux récents 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) organisés avec succès par le Vietnam en mai 2022, ainsi que de la participation du Vietnam au concours de lecture du Coran pour les jeunes d’Asie du Sud-Est et au trophée Hassanal Bolkiah pour le championnat de football des jeunes de l’ASEAN organisé par le Brunei.

On peut déduire des points susmentionnés que les échanges interpersonnels ne sont pas uniquement axés sur la coopération bilatérale, mais également sur le renforcement des liens entre les peuples de l’ASEAN.

« Je pense que les efforts visant à renforcer ces échanges doivent être encore consolidés afin de favoriser la compréhension, l’amitié et la solidarité non seulement entre les peuples de nos deux pays, mais également entre tous les États membres de l’ASEAN. En outre, cela favorisera également une plus grande prise de conscience et instillera un sentiment d’appartenance et de solidarité envers une communauté de l’ASEAN plus holistique », a affirmé Syaffeenazz Tahir. – NDEL/VNA/VI