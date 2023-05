Les réalisateurs Trân Anh Hung et Pham Thiên Ân brillent au Festival de Cannes 2023

Le réalisateur français d’origine vietnamienne Trân Anh Hung a remporté le 27 mai le prix du meilleur réalisateur au 76e Festival international du film de Cannes pour “La Passion de Dodin Bouffant", un film académique sur la gastronomie et l’art de vivre.

Le réalisateur français d’origine vietnamienne Trân Anh Hung au Festival de Cannes 2023. Photo: AFP/VNA

Situé en 1885, le film met en scène pendant plus de deux heures un amour infini et partagé de la gastronomie et un duo sentimental en cuisine pour le célèbre gastronome Dodin (Benoît Magimel) et la cuisinière de talent Eugénie (Juliette Binoche), dans une recette à la fois originale et classique.

Plus tôt, le 26 mai, le réalisateur et scénariste avait reçu une ovation debout de sept minutes après la première du film à Cannes.

Né en 1962 à Dà Nang (Centre), Trân Anh Hung a été révélé à Cannes avec “L’Odeur de la papaye verte”, son premier long-métrage, qui obtint la Caméra d’or en 1993. “Cyclo”, polar stylisé dont l’action se déroule dans les rues de Hô Chi Minh-Ville, décroche ensuite le Lion d’or à Venise en 1995. En 2000, “À la verticale de l’été” est sélectionné à Un certain regard. Trân Anh Hung n’avait plus tourné depuis “Éternité” (2016), avec Audrey Tautou, Bérénice Bejo et Mélanie Laurent.

Le premier long-métrage de l’écrivain et réalisateur vietnamien Pham Thiên Ân, intitulé “L’arbre aux papillons d’or”, a reçu la Caméra d’Or du Festival de Cannes 2023. Le film sortira en salle le 20 septembre 2023.

Le réalisateur, déjà familier du Festival, avait remporté le prix du court-métrage lors de la Quinzaine des Cinéastes en 2019 pour “Stay Awake, Be Ready”. Il a également présenté “L’Arbre aux papillons d’or” lors du marché du film Focus Copro du Festival de Cannes et a reçu le soutien du Hubert Bals Fund du Festival du film de Rotterdam en 2019.

Le réalisateur vietnamien Pham Thiên Ân au Festival de Cannes 2023. Photo: AFP/VNA

“L’arbre aux papillons d’or”suit un homme nommé Thiên, chargé de ramener le corps de sa belle-sœur décédée à la suite d’un accident de moto à leur ville natale. Accompagné de son neveu Dao, âgé de 5 ans et miraculeusement rescapé de l’accident, il part à la recherche de son frère disparu depuis plusieurs années.

Le film propose un véritable voyage initiatique à travers un Vietnam profond et rural, aux notes poétiques de quête existentielle à travers lequel le réalisateur évoque des sujets difficiles comme le deuil ou la fin de l’âge enfant, symptomatique de la perte de l’innocence.

Ce long-métrage figurait parmi la liste des 19 films présentés en première dans la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2023.

Le réalisateur Pham Thiên Ân est né en 1989 dans la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre. Il a remporté de nombreux prix, dont le projet de film de 48 heures à Hô Chi Minh-Ville et le premier prix du projet de réalisation de courts métrages CJ, l’un des meilleurs concours de courts métrages au Vietnam.

En 2019, son court métrage “Câm lang” (Le Muet) a été présenté en première au Palm Spring Short Movies Festival et a été sélectionné pour concourir dans près de 15 festivals de films internationaux à travers le monde.